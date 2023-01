Serie A, la cronaca di Milan-Roma 2-2

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e la Roma di Mourinho in tempo reale

Il Milan ospita la Roma a San Siro nel posticipo domenicale valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. In palio tre punti fondamentali nel big match del terzultimo turno del girone di andata che sarà diretto dall’arbitro Massa della sezione di Imperia.

Da una parte i rossoneri campioni d’Italia in carica di Stefano Pioli vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quella che ha chiuso il 2022 contro la Fiorentina e quella che ha aperto il 2023 contro la Salernitana, entrambe col risultato di 2-1, per provare la rimonta sul Napoli capolista nella corsa allo scudetto. Dall’altra i giallorossi di José Mourinho hanno bisogno di un successo per dare seguito ai tre punti ottenuti nel turno infrasettimanale contro il Bologna grazie ad un rigore di Pellegrini per proseguire la rincorsa al quarto posto che vale la qualificazione in Champions. Esattamente un anno fa, su questo stesso campo, i meneghini si imposero col punteggio di 3-1 grazie alle reti di Giroud, Messias e Leao, mentre per i capitolini andò a segno Abraham. Calciomercato.it vi offre la super sfida del ‘Meazza’ tra il Milan e la Roma in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-ROMA

MILAN (4-3-3): Tatarusanu, Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud. All. Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 43 punti; Milan e Juventus 37; Inter 34; Lazio e Roma 31; Atalanta* 28; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna*, Lecce ed Empoli 19; Monza e Salernitana 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Sampdoria 9; Cremonese* 7; Verona* 6.

*una gara in meno