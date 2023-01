DIRETTA Serie A, Lazio-Empoli 1-0 e Spezia-Lecce 0-0: Zaccagni fallisce il raddoppio – LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e l’Empoli di Zanetti e quello del ‘Picco’ tra lo Spezia di Gotti e il Lecce di Baroni in tempo reale

Dopo le delusioni del turno infrasettimanale, la Lazio e lo Spezia ospitano rispettivamente l’Empoli e il Lecce in due gare valide per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Per la partita di Roma è stato designato l’arbitro Pezzuto della sezione di Lecce, mentre in Liguria dirigerà Chiffi di Padova.

Da un lato, allo stadio ‘Olimpico’, i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono rialzare la testa e centrare la prima vittoria del nuovo anno dopo la sconfitta in rimonta subita dal Lecce per restare agganciati al treno del quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions. Ma gli azzurri di Paolo Zanetti, privi dell’ex Akpa Akpro fermato dal giudice sportivo, sognano il colpaccio per mettere in cascina altri punti preziosi nella corsa salvezza dopo il buon pareggio ottenuto mercoledì in trasferta contro l’Udinese.

Dall’altro, allo stadio ‘Picco’, i bianconeri di Luca Gotti vanno a caccia dei tre punti per togliersi l’amaro in bocca di un successo sfuggito nei minuti finali del turno infrasettimanale contro l’Atalanta sempre davanti ai propri tifosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. I giallorossi di Marco Baroni, senza Hjulmand fermato dal giudice sportivo, hanno intenzione di allungare la striscia di tre vittorie di fila per avvicinarsi alle zone nobili della graduatoria e provare a vivere una stagione serena. Calciomercato.it vi offre le sfide tra Lazio ed Empoli e tra Spezia e Lecce in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Empoli e Spezia-Lecce

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi, Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Satriano, Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Luca Gotti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco Allenatore: Marco Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Juventus* 37; Milan 36; Inter *34; Lazio e Roma 30; Atalanta 28; Udinese* 25; Fiorentina* e Torino* 23; Bologna 19; Empoli, Lecce, Monza* e Salernitana* 18; Sassuolo* 16; Spezia 14; Sampdoria 9; Cremonese 7; Verona 6

*una gara in più