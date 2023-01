La Premier manda la Juve al tappeto: doppio KO

Ormai da anni, la Premier League è il campionato che fa la voce grossa in sede di calciomercato

In campo nella sfida contro l’Udinese, la Juventus si è rilanciata nella corsa scudetto grazie a sette vittorie consecutive e ha dimostrato di sapersi lasciare alle spalle le note vicende extra campo. A tenere banco in casa bianconera ci sono però anche le vicende di calciomercato, a breve e lungo termine.

Come spesso accade negli ultimi anni, i destini delle squadre italiane sono destinate a scontrarsi con lo strapotere economico della Premier League. In virtù di risorse finanziarie importanti e immediate, le cifre pagate per ingaggi e cartellini sbaragliano ogni tipo di concorrenza. La scorsa estate, ad esempio, la Juve ha mollato la presa su Memphis Depay per le elevate richieste economiche dell’olandese.

Depay e Kante hanno scelto la Premier

Richieste che non spaventano affatto il Manchester United che, secondo ‘Sport’, sarebbe la destinazione prescelta dall’attaccante del Barcellona. Nulla da fare, dunque, per bianconeri e altre pretendenti italiane per l’ex Lione, desideroso di riscattare, almeno secondo il quotidiano catalano, la prima fallimentare esperienza con la maglia dei ‘Red Devils’.

In scadenza a giugno 2023, Depay vorrebbe trasferirsi già a gennaio in Inghilterra, con il regime di svincolo. Una formula che non convince affatto il Barça, desideroso di ottenere un indennizzo per una cessione immediata. A proposito di calciatori in scadenza, un altro profilo accostato a lungo alla squadra bianconera è quello di N’Golo Kanté. Anche su questo fronte, tuttavia, le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra parlano di una potenziale fumata bianca sul fronte rinnovo. Legatissimo al Chelsea, il centrocampista francese è rimasto favorevolmente impressionato dalla proposta di prolungare fino al 2026 praticamente alle cifre attuali.