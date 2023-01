Ancelotti lo toglie all’Inter: la doppia opzione lo porta al Real

Destinazione Madrid, ora per l’Inter la situazione diventa sempre più complicata: è sfida tra Atletico e Real Madrid

Il suo nome gira da tempo in ottica Inter, i nerazzurri lo hanno corteggiato, inseguito, trattato per mesi. Ora però il suo arrivo a Milano potrebbe non essere così vicino.

E’ dalla Spagna che si fanno insistenti le voci sul corteggiamento di Atletico e Real Madrid. Le due squadre della Capitale spagnola sono intenzionate a far partire l’assalto e farlo già in questa finestra di mercato. E’ ‘elgoldigital.com’ a parlare della corte che il Real Madrid sta facendo per Marcus Thuram. L’attaccante francese è in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach ed è nel mirino di numerosi club. L’Inter da tempo lo segue e pensa ad un suo arrivo gratis in estate o anche anticipato a gennaio, nel caso dovesse esserci l’uscita di Correa. Un piano che potrebbe però essere complicato da realizzare visto l’interessamento delle spagnole.

Calciomercato Inter, Thuram-Real: la doppia opzione di Ancelotti

Stando al portale spagnolo, infatti, il Real Madrid sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante per Marcus Thuram, convinto anche dalle prestazioni del francese al Mondiale.

Al ‘Bernabeu’ il calciatore arriverebbe come vice Benzema, ma avrebbe anche un’altra possibilità: giocare come esterno. In questo modo avrebbe maggiori possibilità di trovare spazio e minutaggio, cosa che – come punta centrale -potrebbe avere fatica a fare visto l’importanza di Benzema per il Real Madrid.

Dall’altro lato, sponda Atletico, Thuram sarebbe l’attaccante di riferimento della squadra di Simeone, avendo così la possibilità di giocare con maggiore continuità. In entrambi i casi, il forte interesse delle squadre di Madrid mette in difficoltà l’Inter che deve fare i conti anche con la concorrenza proveniente dalla Premier League.