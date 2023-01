Disastro Lukaku. scelta fatta: nuovo bomber al suo posto

Nuovo sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers un parere sul momento di Romelu Lukaku e sulle prossime mosse che dovrebbe effettuare l’Inter su di lui

Un’altra serataccia da dimenticare per Romelu Lukaku, subentrato nella ripresa ieri contro il Monza e mai incisivo nei minuti che ha avuto a disposizione a partire dal 55′. Ancora a secco e soprattutto scarico e ben lontano dal calciatore che due anni fa fu decisivo per la vittoria dello scudetto.

L’Inter vanifica quindi lo straordinario successo ottenuto contro il Napoli alla ripresa pareggiando all’ultimo respiro sul campo di un Monza caparbio e capace di trovare il punto del 2-2 in pieno recupero. Sul versante opposto la truppa di Inzaghi dopo un buon primo tempo ha manifestato un atteggiamento sbagliato nella ripresa, favorendo il gioco dei brianzoli mai arrendevoli e sempre in partita. L’avvicendamento tra Dzeko e Lukaku non ha poi portato in dote i giusti dividendi con il belga apparso ancora una volta la fotocopia sbiadita di se stesso, sulla falsa riga di quanto fatto vedere finora dal ritorno a Milano.

Inter, Lukaku stecca anche contro il Monza: futuro in bilico tra prestito e addio

Solo due i gol raccolti finora da Lukaku dal suo rientro a Milano. La condizione fisica e i troppi infortuni hanno fortemente condizionato le prestazioni e l’impiego del bomber belga che però anche in nazionale ai Mondiali ha steccato pesantemente.

In merito alla questione sono quindi intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo al futuro dello stesso Lukaku. Per il 56,4% dei votanti il club nerazzurro dovrebbe cercare un altro bomber al posto del centravanti ex Chelsea. Il 25,6% andrebbe sul riscatto mentre chiude col 17,9% la conferma interista di Lukaku ma solo in prestito.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su Twitter da Calciomercato.it: