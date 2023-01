PAGELLE E TABELLINO Juventus-Udinese 1-0: Chiesa inventa, Danilo sigla e Locatelli floppa

Pagelle e tabellino di Juventus-Udinese 1-0: Federico Chiesa entra e inventa, Danilo tuttofare, floppano Locatelli e Kean

Ancora un 1-0 in extremis, in questo inizio di 2023. Quando sembra che tutto sia finito, i bianconeri si rialzano e ribaltano la situazione: a regalare i tre punti ad Allegri questa volta è Danilo.

Una ‘Vecchia Signora’ che non indossa il suo vestito migliore, senza le stoffe più pregiate e con qualche rattoppo qua e là. Nella prima frazione di gara fatica ad esprimere un gioco fluido e creare occasioni da rete, anche se nel finale di tempo arrivano almeno due nitide opportunità per Moise Kean, sprecate malamente. Qualche guizzo di Angel Di Maria, che nella ripresa è costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio.

Anche il secondo tempo procede sulla falsa riga del primo, con la Juventus a creare più occasioni, ma senza mai andare vicino a capitalizzarle. Moise Kean continua a sprecare e anche Milik, subentrato, non riesce e trovare la rete nelle poche situazioni a lui favorevoli. Nel finale ci pensa l’asse Paredes-Chiesa a mettere Danilo nelle condizioni di dover solo spingere il pallone in rete. Un altro 1-0, un altro corto muso, altri 3 punti per la Juve.

JUVENTUS

TOP: Rabiot 7. È l’unico giocatore della Juventus ad essere stato continuo e ad aver dato un apporto positivo in entrambe le fasi. Imprescindibile il francese per questa squadra al momento.

FLOP: Locatelli 4.5. Tornato con compiti di impostazione senza l’ausilio strategico di Fagioli è andato in difficoltà, soffrendo in particolar modo il centrocampo muscolare dell’Udinese. Combina danni in giro per il campo e porta a fondo anche Fabio Miretti.

Szczesny: 6

Danilo: 6.5

Rugani: 6

Alex Sandro: 6

McKennie: 5

Miretti 5: (62′ Chiesa 7)

Locatelli 4.5: (62′ Paredes 6.5)

Rabiot: 7

Kostic: 6 (80′ Soule s.v.)

Di Maria: 6.5 (66′ Milik 6)

Kean: 5 (80′ Fagioli s.v.)

All. Allegri: 6

UDINESE

Silvestri: 6

Becao: 6

Bijol: 6

Perez: 5.5

Pereyra: 6

Lovric: 5.5

Walace: 6

Makengo: 5.5

Udogie: 5.5

Beto: 5

Success: 5

All. Sottil: 6

Tabellino e formazioni di Juventus-Udinese

Juventus-Udinese 1-0: 87′ Danilo

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success All. Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan 36; Juventus 34; Inter 33; Lazio e Roma 30; Atalanta 28; Udinese 25; Fiorentina 23; Torino 22; Bologna 19; Empoli e Lecce 18; Salernitana, Monza e Sassuolo 16; Spezia 14; Sampdoria 9; Cremonese 7; Verona 6