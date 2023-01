HIGHLIGHTS | Il Monza riacciuffa l’Inter, beffa Inzaghi al 93′

Derby clamoroso tra Monza e Inter, i brianzoli pareggiano nel finale castigando i nerazzurri che perdono un’occasione

La Juventus batte un colpo, l’Inter non risponde presente. I nerazzurri vanno avanti due volte contro il Monza ma quando già pregustano il successo subiscono il pari al 93′ con la rete dell’ex Caldirola e perdono due punti pesanti.

I nerazzurri partono forte e sbloccano dopo 10 minuti con la rete di Darmian, bravo a chiudere sul secondo palo su un lungo traversone di Bastoni. Il Monza però ha coraggio, qualità e idee e ci mette due minuti a pareggiare. La rete è di Ciurria, che con uno splendido sinistro a giro rimette subito la gara in parità. Per qualche minuto, addirittura, gli uomini di Palladino sembrano prendere campo e comandare le operazioni. Poi, la sciocchezza in disimpegno di Pablo Marì, al rientro da titolare, aggredito da Lautaro Martinez autore di scippo con gol incorporato. Sulle ali dell’entusiasmo, con Dimarco prima e ancora con l’argentino, i nerazzurri sfiorano la terza rete, ma il Monza riemerge e crea un paio di pericoli prima dell’intervallo. Ripresa segnata dal campo reso sempre più pesante dalla pioggia, pagano dazio Calhanoglu e Barella per infortunio. Lukaku entra in campo ma sbaglia tutto, l’Inter stanca dopo la vittoria col Napoli arretra e Onana salva su Pablo Marì. Lautaro prova a tenere su i suoi e sfiora il tris con un gran destro sul palo, ma in pieno recupero la testata di Caldirola fa esultare Palladino e masticare amaro Inzaghi. Frenata nella rincorsa scudetto e ansia per gli infortunati in vista dei prossimi impegni.

MONZA-INTER 2-2 – 10′ Darmian (I), 12′ Ciurria (M), 22′ Lautaro Martinez (I), 93′ Caldirola (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Juventus* 37; Milan 36; Inter *34; Lazio e Roma 30; Atalanta 28; Udinese* 25; Fiorentina* 23; Torino 22; Bologna 19; Empoli, Lecce e Monza* 18; Salernitana 17; Sassuolo* 16; Spezia 14; Sampdoria 9; Cremonese 7; Verona 6

*una gara in più