DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 7 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti più importanti di oggi 7 gennaio, in diretta, sulla sessione invernale di calciomercato

La sessione di gennaio sul calciomercato potrebbe portare a diverse sorprese, in entrata come in uscita, per le maggiori squadre italiane.

La Serie A ora corre e anche oggi si rigioca, ma intanto le trattative vanno avanti e con grosse novità che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Si pensi ai rinnovi di Milan Skriniar con l’Inter o di Rafael Leao per il Milan, ma occhio anche ai possibili colpi in casa Juve, Napoli, Roma e Lazio. Come di consueto Calciomercato.it vi aggiornerà passo dopo passo di tutte le trattative in tempo reale.

9.24 – Il Milan continua a lavorare al rinnovo di Rafael Leao. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il risarcimento allo Sporting non sarebbe più un problema nella trattativa. I nodi da risolvere restano la clausola e gli agenti.

9.00 – Roberto Martinez potrebbe essere il nuovo Commissario tecnico del Portogallo, nonostante il fallimento con il Belgio, secondo il ‘Telegraph’. L’allenatore potrebbe scegliere tra i club o un’altra esperienza in Nazionale.