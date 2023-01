Mourinho dimenticato, scelto il nuovo allenatore

José Mourinho e la sua permanenza sulla panchina della Roma sono da sempre molto chiacchierati. La scelta del nuovo allenatore per la Nazionale si avvicina

José Mourinho ha delle qualità e un palmares che parlano da soli. Il tecnico portoghese è riuscito a scrivere la storia di questo sport alla guida del Porto, del Chelsea, dell’Inter e così via, portando a casa sempre trofei importantissimi e con uno stile tutto suo. Speciale, appunto.

Una caratteristica che l’ha sempre contraddistinto, anche nel percorso alla Roma, ma talvolta anche in senso negativo, per alcuni eccessi caratteriali di cui proprio non può fare a meno. Sul campo i giallorossi, dopo il trionfo dello scorso anno in Conference League, erano alla ricerca di una stagione magnifica anche in campionato e – perché no – anche in Europa. Le cose non stanno andando male, ma neanche benissimo, dato che la squadra della Capitale è sulla scia delle prime posizioni, però senza brillare sotto il profilo del gioco. Intanto, i rumors sul calciomercato non mancano sul destino di Mourinho, soprattutto nell’ottica di un possibile passaggio alla panchina di una Nazionale prestigiosa. Si è parlato tanto del Brasile, ma anche di un possibile approdo alla guida del Portogallo, dopo l’addio di Fernando Santos. In realtà, il nome in pole position per quel ruolo sembra essere un altro.

Il Portogallo ora sceglie il suo futuro: in pole non c’è Mourinho

Per la successione di Santos, che comunque ha scritto la storia, non c’è solo lo Special One, anzi, non è neanche al primo posto nelle idee degli iberici.

Infatti, secondo quanto riporta il ‘Telegraph’, Roberto Martinez sarebbe davanti a tutti per diventare il nuovo Commissario tecnico. Nonostante il fallimento con il Belgio agli ultimi Mondiali, quindi, l’ex Everton sarebbe ora il favorito per guidare la prestigiosa Nazionale. Di certo, dovrà anche effettuare una scelta non di poco conto e cioè se vorrà tornare a guidare i club o meno. Nel primo caso, cambierebbe tutto ma le tracce del destino sembrano segnate e potrebbero portarlo un po’ più a Sud. E chissà che al suo fianco non ci sia ancora un Cristiano Ronaldo in versione protagonista.