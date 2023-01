Il ritorno alla Juve prende quota: Conte sta decollando

Il nome di Antonio Conte stuzzica sempre i maggiori club italiani e i tifosi. Il ritorno alla Juve prende quota: ecco i numeri e perché

Antonio Conte è un allenatore che ha lasciato il segno in Italia e l’ha fatto su due delle più importanti panchine del nostro campionato, per la Juve e per l’Inter.

In entrambi i casi ha vinto diversi trofei e soprattutto ha avviato dei progetti partiti da risultati decisamente insoddisfacenti e che hanno portato in bacheca scudetti. Anche con la Nazionale italiana, il tecnico pugliese non è stato da meno, anzi è riuscito a impressionare pur con una rosa non eccelsa. Ma tornando all’attualità, la sua situazione al Tottenham non è per nulla chiara. Dopo diversi mesi in cui l’allenatore è diventato l’idolo dei suoi tifosi ed è riuscito a lasciare il segno, ora le cose sembrano andare diversamente e le critiche, così come la discontinuità dei risultati, sono in crescita. I bookmakers, complice anche un rinnovo di contratto che non è ancora arrivato, hanno colto il segnale e nelle ultime ore si sono scatenati sul futuro di Conte. Inevitabile che il ritorno in Italia sia tra le primissime ipotesi sul tavolo.

Conte, il ritorno in Italia e la Juve in primo piano: bookmakers scatenati

Le quote della Snai evidenziano, infatti, come un Conte nuovamente sulla panchina della Juve non sia affatto un’ipotesi da scartare, anzi, pare più probabile.

L’ipotesi al primo posto resta comunque la permanenza al Tottenham per la prossima stagione, possibilità che è quotata a 1,40. Subito dopo, però, spunta la Juve che è segnata a 5.00. Sicuramente alcuni mesi fa i numeri erano diversi e comunque si può registrare un trend decisamente differente. Poi attenzione anche alla panchina della Nazionale italiana che è segnata a 10. Dopo il podio, ci sono una serie di big tutte a 15: Real Madrid, Chelsea, PSG e Inter. Più dietro Napoli e Milan a 20. Insomma, non sappiamo davvero come si concluderà la vicenda Conte al Tottenham, ma al momento un ritorno nel nostro campionato non è affatto da scartare.