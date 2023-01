Rifiuto totale: colpo di scena Inter, il doppio intreccio si scioglie così

Calciomercato Inter, interessanti indiscrezioni che trapelano dalla Germania: il no che imprime la svolta decisiva.

La vittoria rimediata contro il Napoli ha riaperto i giochi Scudetto. Merito di un Inter in versione deluxe, che è riuscita ad imporre il proprio gioco al cospetto di un Napoli per la prima volta in difficoltà sia in termini di proposta di gioco, che di idee.

L’incornata vincente di Edin Dzeko ha suggellato una prestazione assolutamente maiuscola del “cigno di Sarajevo”, capace di fare il bello ed il cattivo tempo. I tre punti conquistati contro gli Azzurri hanno dunque posto le basi per un mese che si preannuncia assolutamente decisivo per la compagine di Inzaghi. Intanto Marotta ed Ausilio sono costantemente al lavoro per provare a capitalizzare occasioni potenzialmente intriganti. Non possono non essere definiti tali, ad esempio, i rumours riguardanti il futuro di Marcus Thuram, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Inter, il Bayern molla Thuram: effetto domino United

Il figlio d’arte è legato al Borussia Mönchengladbach da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Il rebus è ancora tutto da sciogliere, anche perché sul poliedrico attaccante transalpino – impiegabile come prima punta o attaccante – hanno messo gli occhi diverse big. L’Inter vuole giocare d’anticipo, beffando la concorrenza proprio in queste settimane.

Le insidie maggiori per i nerazzurri, però, arrivano dalla Premier, con il Manchester United alla ricerca di un attaccante di livello. Accostato anche al Bayern Monaco, salvo clamorosi colpi di scena Thuram non dovrebbe però sbarcare in Bundesliga.

Secondo quanto riferito da Sky.de, infatti, sia Kolo Muani che Thuram non sarebbero obiettivi concreti del Bayern Monaco non solo per il mercato di gennaio, ma anche in ottica estiva. L’attenzione dei bavaresi, infatti, sarebbe concentrata sul rinnovo di Choupo Moting, considerato obiettivo cardine dei Campioni di Germania uscenti. Nel caso in cui il Bayern riuscisse a portare in porto l’operazione, però, lo United potrebbe a quel punto virare con decisione proprio su Thuram, per il quale il testa a testa con l’Inter si preannuncia esaltante. A far saltare il banco potrebbe essere l’eventuale offerta del club inglese per Thuram, la cui volontà chiaramente imprimerà la svolta decisiva al rebus, in una direzione o nell’altra.