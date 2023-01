Conte ribalta il calciomercato: cifra clamorosa e doppia firma

Indiscrezioni importanti dall’Inghilterra sul futuro di Antonio Conte e le cifre monstre messe sul piatto per farlo firmare

Insieme al calciomercato dei giocatori, va avanti anche quello degli allenatori e delle varie panchine e tecnici ancora vacanti. Oggi è arrivata l’ufficialità di Didier Deschamps alla Francia, con un rinnovo di contratto fino al 2026. Con buona pace di Zinedine Zidane, che resta quindi ancora ‘a spasso’ in attesa di una chiamata all’altezza.

Allo stesso tempo anche la panchina del Portogallo, dopo il tentativo con Jose Mourinho, sembra aver trovato padrone. Si tratta di Roberto Martinez, ex ct del Belgio che ha lasciato i Diavoli Rossi dopo il Mondiale. Una serie di incastri per cui sono tante le situazioni in ballo e i potenziali effetti domino. Un altro che rappresenta una vera e propria mina vagante è Antonio Conte. Il manager del Tottenham sta facendo una buona stagione, con la qualificazione agli ottavi di Champions raggiunta (affronterà il Milan) mentre in campionato è in quinta posizione. A due punti da Manchester United e Newcastle, con i Red Devils che hanno però una partita in meno. Il 4-0 al Crystal Palace ha calmato un po’ le acque, che però si erano molto agitate dopo il ko con l’Aston Villa. È in quell’occasione che Conte ha ribadito la necessità di investire sul mercato, di alzare l’asticella, comprare giocatori da 70 milioni.

Calciomercato, il Tottenham e Kane dipendono da Conte: offerta monstre

In parole povere, Antonio Conte è tornato a incalzare pubblicamente la dirigenza del Tottenham. Anche e soprattutto è un avviso alla società riguardo il suo contratto in scadenza a giugno 2023.

E che per gli Spurs rischia di diventare condizionante in maniera totale anche sulla rosa. Almeno questa è l’indiscrezione di ‘Football Insider’. Secondo il media inglese, infatti, Harry Kane sta aspettando l’esito dei colloqui tra il club e Conte anche per decidere il proprio futuro. Il Tottenham non ha ancora avviato la trattativa per il rinnovo del suo bomber, in scadenza 2024, che ovviamente non andrà via a gennaio ma in estate qualcosa potrebbe succedere.

Gli Spurs ovviamente vorrebbero ottenere la firma, ma come detto Kane starebbe temporeggiando. La chiave per i londinesi sarebbe proprio quella di trattenere Antonio Conte. Una permanenza dell’allenatore salentino significherebbe che la società ha deciso di tenere alta l’asticella e l’ambizione, accontentando le richieste del mister. In questo modo Kane sarebbe più tranquillo e più propenso a legare il resto della sua carriera (farà 30 anni in estate) al Tottenham. E in questo senso, continuano le indiscrezioni, Paratici e i vertici del club starebbero per offrire a Conte un nuovo contratto ritenuto “sbalorditivo” da più di 20 milioni di sterline all’anno ovvero 22,6 milioni di euro. È il tempo delle scelte e queste dell’ex ct azzurro e del bomber inglese potrebbero sconvolgere il calciomercato europeo.