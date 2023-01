Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 gennaio 2023

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 6 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 6 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con la rincorsa Milan al Napoli, con i rossoneri adesso a -5 dalla capolista di Spalletti: “Occhio Napoli, arriviamo!”, con la foto al centro di Pioli insieme ai due assi Leao e Giroud. Il Milan ci crede: noi gli anti Spalletti. Dietro il ‘Diavolo’ c’è la Juventus: “Muro Juve e Max corre”, la difesa imbattibile è il tesoro di Allegri. Anche l’Inter ha accorciato il gap grazie al successo proprio sul Napoli: “Più bomber più Inter”, oltre alla ‘Lu-La’ c’è super Dzeko.

Il Corriere dello Sport dà ampio spazio in primis alla rimonta della Juventus: “Max dà i numeri”. La Juve vola con la regola del 7: adesso fa davvero paura. Fa discutere ovviamente quanto successo a Lecce: “Caso Umtiti, chiusa la curva della Lazio”. Sul mercato: “Aouar verso il Milan”, Bereszynski da Spalletti a ore la firma. Poi l’accusa: “Arbitri, i talenti vanno tutelati”, in riferimento al trattamento dei difensori dell’Inter a Milano su Kvara.

La Juventus accorcia il distacco in classifica e adesso crede allo scudetto: “Ci siamo anche noi”, apre in prima pagina Tuttosport riferendosi al recupero in pianta stabile nell’undici di Allegri di Chiesa e Di Maria. In casa Milan è pronto a spiccare il volo Colombo, ancora decisivo con il Lecce: “Colombo studia da Giroud”. Silvestri esclusivo sul Torino: “Juric attacca se non mantieni le promesse”. Handanovic all’arbitro: “Mi raccomando…”, Inter-Napoli al veleno. Chiusa la curva Nord della Lazio dopo i cori razzisti a Umtiti.

Rassegna stampa 6 gennaio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

All’estero, precisamente in Spagna, il Mundo Deportivo apre in prima pagina con le tematiche di casa Barcellona: “Ansu apunta alto”, il giovane attaccante in evidenza nelle ultime uscite, Xavi punta su di lui vista anche l’assenza di Lewandowski. Il presidente Laporta sul mercato: “No contemplamos fichar en enero”. Su L’Equipe invece sono Mbappe e Messi a prendersi la scena, i due fuoriclasse del PSG premiati dal prestigioso quotidiano francese: “Top Stars”. Poi sulle uscite nella finestra invernale nel club parigino: “Navas, una coupé et le depart?”.