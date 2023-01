Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: diciassettesima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Ora non ci fermiamo più! Dopo la lunga sosta per il mondiale e la ripartenza del campionato mercoledì con una giornata intera di gare, tocca ora al 17esimo turno della Serie A che vedrà come gara di cartello il match del Meazza fra il Milan di Pioli e la Roma di Mourinho. Inter e Juventus giocheranno invece sabato rispettivamente contro Monza e Udinese. La capolista Napoli sarà ospite della Sampdoria.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della diciassettesima giornata di Serie A

Fiorentina-Sassuolo sabato ore 15

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat; Ikoné, Barak, Kouamé; Cabral.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Matheus Henrique, Traoré; Defrel, Pinamonti, Laurienté.

TOP: Cabral non vuole fermarsi. Traore può far bene

FLOP: Toljan non ci fa impazzire

RISCHIATUTTO: Pinamonti sta diventando un terzo slot

Juventus-Udinese sabato ore 18

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Soulé, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.

TOP: Milik da non escludere. Pereyra sente aria da ex

FLOP: Makengo ha il cartellino facile

RISCHIATUTTO: Schierate Kostic

Monza-Inter sabato ore 20.45

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Ranocchia, Colpani, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

TOP: Pessina può esaltarsi. Giusto puntare ancora su Dzeko

FLOP: Carlos Augusto e Dumfries rischiano di annullarsi a vicenda

RISCHIATUTTO: Lukaku sì!

Salernitana-Torino domenica ore 12.30

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Candreva, Vilhena, Radovanovic, Kastanos, Bradaric; Dia, Piatek.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.

TOP: Bradaric ha fatto vedere grandi cose contro il Milan. Ok Vojvoda

FLOP: Djidji potrebbe andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: chi punta ancora sul Memo Ochoa?

Lazio-Empoli domenica ore 15

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

TOP: Zaccagni a caccia di bonus. Baldanzi è quasi un top

FLOP: Luperto può andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: Caputo sembra aver trovato nuova linfa

SPEZIA-LECCE domenica ore 15:00

SPEZIA (3-5-2): Zovko; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

TOP: Colombo è on fire! Ci piacciono Nzola e Strefezza per i bonus

FLOP: Amian può star fuori

RISCHIATUTTO: Bastoni pronto a regalarvi bonus

SAMPDORIA-NAPOLI domenica ore 18:00

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Verre, Villar, Rincon, Augello; Gabbiadini, Lammers.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TOP: Osimhen si rifarà! Bene Politano e Kim

FLOP: tempi duri per Murillo

RISCHIATUTTO: Gabbiadini se amate il rischio!

MILAN-ROMA domenica ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

TOP: Dybala è una garanzia! Leao e Pellegrini da bonus

FLOP: Mancini rischia grosso

RISCHIATUTTO: Nuovo anno, nuovo De Ketelaere

VERONA-CREMONESE lunedì ore 18:30

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Milanese, Valeri; Dessers, Okereke.

TOP: Verdi, ora o mai più! Promossi Valeri e Lazovic

FLOP: Günter tenetelo fuori

RISCHIATUTTO: rilanciate Doig

BOLOGNA-ATALANTA lunedì ore 20:45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Sansone.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Højlund.

TOP: Pasalic non vuole fermarsi! Sì a Scalvini e Dominguez

FLOP: Medel difficilmente porterà bonus

RISCHIATUTTO: Palomino può essere il bonus inatteso