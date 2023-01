Non solo Ronaldo, altro colpo top: Rudi Garcia l’ha chiamato

Dopo Cristiano Ronaldo l’Al-Nassr tenta un altro super colpo dall’Europa: c’è già stata la chiamata di Rudi Garcia

L’obiettivo minimo è chiaramente la vittoria del campionato saudita, ma Cristiano Ronaldo potrebbe non essere il solo rinforzo top dall’Europa per l’Al-Nassr di Rudi Garcia, ma per la prossima estate.

Il campionato saudita, che prevede la registrazione di otto giocatori stranieri in rosa (di cui sette possono essere convocati per gli impegni di campionato), potrebbe vedere un nuovo super innesto dall’Europa dopo Cristiano Ronaldo. E sarebbe lo stesso Al-Nassr la squadra che potrebbe regalare al campionato un nuovo nome top. Alla rosa che, oltre a Ronaldo, può contare già su ottimi giocatori del calibro dell’ex portiere del Napoli, David Ospina, del centravanti Aboubakar e del centrocampista brasiliano Luiz Gustavo, ex Bayern Monaco potrebbe aggiungersi anche Eden Hazard. Questo però dalla prossima estate.

Hazard con Ronaldo: Garcia lo ha chiamato

Il centrocampista belga, che ha disputato un Mondiale fallimentare con la propria nazionale e che da quando è approdato al Real Madrid non è riuscito a rendere quanto aveva mostrato al Chelsea.

Secondo quanto riferito dal giornalista dell’emittente francese ‘Footmercato’ Santi Aouna, l’Al-Nassr punta con forza ad Hazard, in scadenza di contratto con il Real Madrid nel 2024. Aouna riferisce come il club saudita punta fortemente al giocatore belga, ma solo per l’estate prossima. I primi contatti, però, sarebbero già stati avviati. Il tecnico Rudi Garcia avrebbe infatti chiamato già il giocatore, che proprio lo stesso Garcia ha lanciato e valorizzato quando muoveva i primi passi a Lille e con cui insieme, nella stagione 2010-2011 si sono laureati campioni di Francia. Il rapporto tra tecnico e giocatore è eccellente e l’Al-Nassr è pronto a sfruttare questa carta per convincere il belga.

Garcia lo avrebbe appunto già contattato, mostrando tutta la voglia da parte del club di ingaggiarlo. Certo l’Al-Nassr dovrà prima convincere il Real Madrid, visto che il calciatore ha come detto un contratto fino al 2024, ma anche lo stesso Hazard dovrà decidere di sposare questo progetto a 32 anni.