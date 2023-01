La clausola spaventa i tifosi: richiamo dalla Spagna per Dybala

La Roma vince la prima gara del 2023 ritrovando anche la titolarità del campione del Mondo Paulo Dybala. Dalla Spagna insidiano però il futuro del fantasista argentino

Paulo Dybala ha fatto ritorno a Roma da campione del Mondo dopo aver vinto il trofeo più ambito con la maglia della sua Argentina, seppur senza giocare tantissimo. La sua griffe nella serie finale dei calci di rigore l’ha messa entrando a suo modo nella storia dell’albiceleste.

Ora Josè Mourinho lo ha riaccolto in quel di Roma lasciandogli le chiavi da leader dell’attacco tra le mani, col ritorno in campo da titolare nella sfida vinta per 1-0 contro il Bologna. La ‘Joya’ è comunque uscita nella fase conclusiva della sfida ma solamente per crampi, senza quindi lanciare allarmi particolari. Appare chiaro come le ambizioni di alt classifica dei giallorossi passino inevitabilmente anche dalla crescita in campo del numero 21 che intanto ha un futuro tutto da esplorare di fronte a se in virtù di un contratto che presenta condizioni molto particolari.

Calciomercato Roma, dalla Spagna lanciano il Betis per Dybala: la clausola pende sulla testa dell’argentino

Al termine del primo anno di contratto di Dybala, qualora non sia intervenuta una correzione migliorativa, sarebbe prevista una clausola di uscita del valore di 12 milioni di euro per l’estero e 20 per l’Italia. Una vera e propria spada che pende sul futuro della Joya.

Intanto Dybala procede per la sua strada, e al netto di qualche problemino fisico di troppo ha comunque raccolto 13 presenze con 7 gol e 3 assist nella capitale, offrendo dunque un ottimo apporto. Un rendimento che secondo quanto evidenziato da ‘ElGoldigital.com’ stuzzica per il prossimo futuro anche il Real Betis che si frega le mani all’idea di poter eventualmente provare a sfruttare la clausola dell’argentino. Dalla Spagna sottolineano quindi l’interesse dei biancoverdi e soprattutto come il lavoro di Antonio Cordón debba essere coordinato con la direzione generale. Al netto della chiara volontà della Roma di non perderlo, un ostacolo eventuale per Dybala a Siviglia è offerto anche dall’alto ingaggio del calciatore rispetto ai parametri del Betis. Al contrario gli eventuali 12 milioni di cartellino sarebbero alla portata.