Calciomercato Milan, ora è UFFICIALE: torna in rossonero

È ufficiale il ritorno al Milan dell’attaccante dopo sei mesi: il comunicato che annuncia l’interruzione del contratto

Il Milan continua a guardarsi intorno per mettere a segno eventuali colpi di calciomercato, in entrata più che in uscita. In attacco continua a mancare qualcosa, soprattutto con i tantissimi infortuni che stanno colpendo Pioli. Una squadra completa e competitiva, da Maignan a Kjaer, Messias, Ballo-Toure e ovviamente Ibrahimovic.

Sono una decina i giocatori indisponibili, considerando anche Rebic, Florenzi, Origi e Krunic. E domenica sera arriva la Roma di Mourinho (che sarà però squalificato). Il Milan è intanto corso ai ripari tra i pali con l’arrivo di Devis Vasquez, che sarà il terzo alle spalle di Tatarusanu e Mirante in attesa di Maignan. Poi a giugno si vedrà, con Sportiello che dovrebbe comunque arrivare a zero e Maldini che non spegne i radar sul ruolo. Così come sull’attacco, il pallino Ziyech che resta complicato, la suggestione Zaniolo a giugno e altro. Poi le questioni spinose dei rinnovi da Rafa Leao a Bennacer e Olivier Giroud. In uscita, invece, il nome che può diventare caldo è quello di Bakayoko per cui potrebbe muoversi qualcosa in Turchia, in particolare Adana e Galatasaray.

Milan, sei mesi senza vedere il campo: interrotto il prestito di Roback al Nordsjaelland

Intanto un altro ‘arrivo’ in casa Milan è diventato ufficiale. In realtà si tratta di un rientro da prestito, conseguenza di una prima parte di stagione negativa. Si tratta di Emil Roback, attaccante svedese del 2003 che torna dai danesi del Nordsjaelland dopo non aver praticamente mai giocato.

A fare la comunicazione ufficiale lo stesso club scandinavo: “FC Nordsjaelland e AC Milan hanno annullato il contratto di prestito relativo a Emil Roback, che altrimenti sarebbe durato fino all’estate. Ad agosto Emil Roback ha firmato un contratto di prestito stagionale dal Milan, ma dopo un autunno con una sola presenza con la maglia dell’FCN, le parti hanno già deciso di interrompere la collaborazione”. In campionato zero minuti, una presenza con le riserve e una prima squadra, 18 minuti in coppa.

Ora Paolo Maldini dovrà trovare una nuova sistemazione a Roback, arrivato dall’Hammarby nel 2020. Della sua breve avventura in Danimarca ha parlato il ds del Nordsjaelland, Jan Laursen: “Abbiamo una squadra con una forte concorrenza, ed è stato piacevole vedere così tanti giocatori offrire un livello molto alto in autunno, sia in allenamento che in partita. Questo ha portato una serie di grandi prestazioni e risultati per la squadra, ma ha anche reso difficile per Emil il percorso verso il campo. Pertanto, dopo un buon dialogo con il Milan, abbiamo concordato che questa è la soluzione migliore per tutte le parti, per dare a Emil nuove opportunità. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.