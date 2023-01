Dal Milan alla Juventus: 45 milioni per la stella del Mondiale

Gli uomini mercato sono stati avvisati sulla valutazione di una delle stelle del Mondiale: non va via per meno di 45 milioni

Il Mondiale da poco concluso in Qatar ha sicuramente portato conseguenze anche a livello di calciomercato. Probabilmente la prima, anche se non ci sarà mai la prova del nove, ha portato Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Un epilogo che quasi certamente sarebbe arrivato anche senza la delusione Portogallo e le lacrime post-Marocco, ma che comunque c’è stato meno di due settimane più tardi.

Non solo, perché in Premier è arrivato pure Cody Gakpo, mattatore dell’Olanda trascinata fino ai quarti di finale. L’attaccante classe ’99 è sbarcato ad Anfield per 42 milioni di euro, cifra importante anche se non esorbitante. Klopp ha battuto il Manchester United, spingendo soprattutto dopo l’infortunio di Diaz. A farla da padrona è stata ovviamente la Premier League, anche se il colpo più importante alla fine non si è concretizzato. Almeno per ora.

Parliamo ovviamente di Enzo Fernandez, centrocampista del Benfica, campione del mondo e miglior giovane del torneo. Sembrava destinato al Chelsea senza problemi, ma in queste ore sono sorti dei problemi legati alla clausola. Lo stesso Schmidt, allenatore del Benfica, ha tuonato contro i Blues definendoli ‘irrispettosi’ e rei di ‘confondere’ il giocatore. I portoghesi non hanno intenzione di trattare sulla cifra di 120 milioni, quelli della clausola rescissoria.

Tutti pazzi per Kudus, l’Ajax avvisa Juve e Milan: costa 45 milioni

Ma Enzo Fernandez e Gakpo, aggiungendo pure Mac Allister su cui ci sono Juve e Inter, non sono gli unici ad aver attirato le attenzioni di grandi club grazie alle prestazioni del Mondiale. Tra questi c’è anche Mohamed Kudus, attaccante del Ghana e dell’Ajax che in Qatar ha segnato due gol in tre partite.

In generale il classe 2000 è stata la stella della squadra africana e in tanti si sono accorti di lui. Anche in Serie A, con Juventus e Milan che lo starebbero osservando.. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, l’Ajax ha posto il cartellino del prezzo su Kudus: 40 milioni di sterline, circa 45 milioni di euro. Il ghanese ha fatto bene al Mondiale e ora parecchie società lo monitorano come uno dei possibili colpi. In particolare, oltre alle due italiane, ci sarebbero anche Everton, Borussia Dortmund, Barcellona, Real Madrid e Manchester United.

I Red Devils di recente hanno preso dai lancieri il brasiliano Antony e hanno visto sfumare Gakpo, sono a caccia di un altro giocatore offensivo. Anche Juve e Milan però hanno bisogno di rinforzi in quel reparto: i bianconeri dovranno sostituire Di Maria, i rossoneri cercano un giocatore duttile. E Kudus può agire da trequartista, ma anche da punta.