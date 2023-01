Allegri diventa direttore generale: nuovo allenatore alla Juventus

Clamorosa ipotesi che prende corpo per la Juventus: Allegri cambia ruolo, già deciso il nuovo allenatore

E’ una Juve ‘sette bellezze’: contro la Cremonese, pur faticando, i bianconeri hanno portato a casa la settima vittoria consecutiva, approfittando anche dello stop del Napoli in casa dell’Inter per accorciare il divario dalla vetta.

Ora c’è il Monza, quindi proprio la sfida al ‘Maradona’ contro la capolista che potrebbe dare ancora più concretezza alle speranze di rimonta scudetto. Intanto però la società va avanti nel suo nuovo corso. Il 18 gennaio è prevista l’assemblea che formalizzerà l’entrata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione con Gianluca Ferraro nel ruolo di presidente. Un Cda prettamente formato da tecnici che si occuperà dei passi da compiere per uscire dalla difficile situazione in cui è finita la società bianconera. Poi però, in vista della prossima stagione, sarà il momento di mettere mano anche all’area sportiva e da questo punto di vista l’ipotesi che arriva dalla Spagna è clamorosa: Allegri e Zidane insieme alla guida della Juventus.

Calciomercato, Zidane più Allegri: la nuova Juve

E’ ‘elnacional.cat’ a lanciare la clamorosa ipotesi: il nuovo management juventino vorrebbe Zinedine Zidane in panchina ma senza dare il benservito a Massimiliano Allegri. L’idea è quella di mettere il francese alla guida della squadra, mentre il toscano verrebbe spostato in un altro ruolo, una sorta di direttore generale dell’area sportiva.

Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione che confermerebbe l’importanza di Allegri per il nuovo corso juventino. Il tecnico, infatti, è in questo momento – insieme a Cherubini – il nome sul quale si poggia l’area sportiva. A fine stagione questo nuovo ‘ruolo’ potrebbe diventare ufficiale con la Juventus che coronerebbe finalmente il sogno di portare Zidane in panchina. L’ex Real Madrid è da anni accostato ai bianconeri ma ora l’ipotesi può prendere concretezza. L’idea finora, infatti, era che Zidane aspettasse la fine dei Mondiali per prendere il posto di Deschamps alla guida della Francia. Con il rinnovo di contratto probabile, il sogno Nazionale è da rimandare quanto meno al 2024, se non al 2026, ed allora Zidane potrebbe accettare la corte bianconera.