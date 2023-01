Reazione lampo da 50 milioni: è ancora Inter-Juve

Calciomercato Inter e Juve, l’irruzione che cambia le carte in tavola: l’effetto domino si concretizza a stretto giro di posta.

Una delle esigenze più stringenti in casa Juventus in vista di questa sessione invernale di calciomercato è l’acquisto di un terzino destro. Allegri vorrebbe un innesto in grado di far rifiatare Juan Cuadrado, costretto agli straordinari nella prima parte di stagione e non ancora al top della forma.

Sono tanti i nomi attenzionati da Cherubini, che già da tempo ha messo in cima alla lista dei desideri Fresneda. Mettere le mani sul gioiello del Valladolid, però, non sarà affatto facile, anche perché tra gli estimatori del laterale destro c’è anche il Real Madrid. Più agevole, almeno sulla carta ed in linea teorica, mettere le mani su Rick Karsdorp. Per l’ex Feyenoord, però, la Roma non ha aperto all’opzione legata ad una cessione a titolo definitivo, con la Juve intenzionata a proporre al massimo un prestito con diritto di riscatto. Con Maehle da tempo nei radar della “Vecchia Signora”, c’è un altro calciatore che gli uomini mercato della Juventus sondano da tempo: si tratta di Malo Gusto. La “freccia” del Lione, però, avrebbe calamitato l’interesse del Bayern Monaco, che potrebbe dar vita ad un interessante intreccio di mercato con l’Inter.

Calciomercato Juve ed Inter, da Dumfries a Malo Gusto: il Bayern fa paura

Con Pavard al passo d’addio, infatti, i Campioni di Germania uscenti sono alla ricerca di un innesto importante con cui rivitalizzare la corsia destra. Nei dossier dei bavaresi sarebbe finito prepotentemente il nome di Malo Gusto, ma non solo. Secondo quanto riferito da “Tz München“, un altro nome spendibile in ottica Bayern è quello di Denzel Dumfries.

L’olandese è finito al centro di nuove indiscrezioni, in concomitanza dei segnali di apprezzamento lanciati da numerosi club inglesi. Dal canto suo, l’Inter non vuole svendere uno dei gioielli più fulgidi della propria rosa, motivo per il quale continua a chiedere almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire.

Si tratta di una pista da monitorare con attenzione, che potrebbe avere dei risvolti importanti a partire dalla prossima estate. Difficile, infatti, che si possa concretizzare un intreccio di questo tipo già a gennaio. Inter e Juve scrutano l’orizzonte, direttamente od indirettamente coinvolte in questo domino.