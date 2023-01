Il ritorno di Conte alla Juventus: il pokerissimo è servito

Calciomercato Juventus, proseguono i rumours sul possibile ritorno di Antonio Conte: l’indizio che non passa inosservato.

Neanche il tempo di metabolizzare il sofferto successo riportato allo Zini di Cremona, che per la Juventus di Max Allegri è già tempo di vigilia di campionato. Sabato alle 18, infatti, i bianconeri se la vedranno all’Allianz Stadium contro un’Udinese che non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale.

Grazie ad un pilottò di sette vittorie utili consecutive, Milik e compagni sono riusciti a portarsi al terzo posto in classifica, a sette lunghezze di distanza dal Napoli capolista. Un risultato che, due mesi fa, sarebbe parso utopistico. Allegri, invece, è riuscito a dare solidità alla propria squadra, ritornando in pianta stabile a quell’assetto coriaceo che tanti successi hanno portato alla “Vecchia Signora”. I sette clean-sheet consecutivi ne sono una testimonianza tangibile. Ora come ora ipotizzare un possibile avvicendamento sulla panchina della Juventus è assolutamente fuorviante, anche perché Elkann ha ribadito in maniera importante la fiducia al tecnico livornese.

Calciomercato, Conte-Juventus: l’indizio dei bookmakers

Allegri è infatti visto come l’anello di congiunzione ideale tra passato e futuro, un traghettatore dall’indubbia praticità, ideale per questa fase storica di evoluzione dell’assetto bianconera. Tuttavia, nel caso in cui la Juventus non dovesse riuscire a centrare gli obiettivi minimi stagionali, è chiaro che un eventuale ribaltone non sarebbe da escludere a priori. Sotto questo punto di vista, nelle ultime settimane la candidatura di Antonio Conte – al momento solo da un punto di vista mediatico – è ritornata prepotentemente in auge.

Ricordiamo che il tecnico pugliese non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2023, sebbene il Tottenham sia arrivato a mettere sul piatto un’offerta importante. Conte chiede delle garanzie da un punto di vista tecnico, finanziario e sportivo: paletti che dovranno essere inevitabilmente bypassati per portare ad una fumata bianca che appare ancora piuttosto lontana. Secondo i betting analyst di SNAI, però, per il futuro di Antonio Conte la permanenza al Tottenham rappresenta ancora l’opzione più gettonata (1.40). Segue a ruota la candidatura della Juventus (5.00), che precede l’opzione legata alla Nazionale Italiana (10), Psg (15) ed Inter (15.00).