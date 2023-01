Telecronisti preparatevi: la Juve sul talento dal nome impronunciabile

La Juventus, mentre continua la sua rincorsa scudetto, guarda anche in ottica futura: sfida al Borussia Dortmund per un talento inglese

La Juventus va a caccia del Napoli capolista con il settimo sigillo firmato da Milik contro la Cremonese. Una vittoria che ha consentito ai bianconeri di accorciare a sette punti il distacco dalla vetta, dando maggior concretezza alle chance scudetto.

Chance che potrebbero ulteriormente aumentare con l’arrivo di rinforzi per Allegri. Difficile immaginare acquisti milionari nella sessione di gennaio, tenendo conto della situazione societaria. Qualcosa però andrà fatto e Cherubini, con il supporto dello stesso tecnico, qualcosa sta provando a fare. In ottica presente, ma anche futuro perché la Juve dovrà essere in grado di andare a scovare i talenti che nel giro un paio di anni possano imporsi come i nuovi campioni del calcio mondiale.

Ecco allora che i radar juventini si stanno già muovendo in questo senso e, dall’Inghilterra, arriva il nome di un talento in grado di far ‘spaventare’ i telecronisti ma anche di poter far sperare in un radioso futuro i tifosi. Stando a quanto riportato da ‘teamtalk.com’, infatti, la Juventus ha deciso di sfidare il Borussia Dortmund per Tim Iroegbunam.

Calciomercato Juventus, Iroegbunam nel mirino: il nuovo Bellingham

Stando alla stessa fonte, Juventus e Borussia Dortmund avrebbero messo gli occhi sul 19enne centrocampista di proprietà dell’Aston Villa ma attualmente in prestito al QPR. Il giovane ha già collezionato in stagione 18 presenze, mettendo in mostra le sue qualità.

I tedeschi lo hanno individuato come possibile sostituto di Bellingham, destinato a fine stagione a lasciare il club per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Lo stesso Bellingham era stato acquistato dal Dortmund quando era soltanto una giovane promessa del Birmingham ed ora con Iroegbunam potrebbe ripetersi la stessa cosa. Ovviamente, Juventus permettendo.