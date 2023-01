Inter e Juventus, che affare con Dumfries e McKennie

Il destino di due calciatori di Inter e Juventus potrebbe intrecciarsi improvvisamente sul calciomercato: si tratta di Dumfries e McKennie

Il calciomercato di gennaio è iniziato e, un po’ come la befana, rischia di essere molto più povero di chi l’ha preceduto. Qualche sorpresa di rilievo, però, potrebbe regalarcela e potrebbe regalarla anche alle maggiori big del campionato di Serie A.

Come l’Inter, ad esempio, e Beppe Marotta ieri l’ha detto chiaramente: non ci si aspetta botti veri e propri, ma il dovere di monitorare possibili occasioni in entrare c’è. Allo stesso modo, occhio a offerte che potrebbero far saltare il banco e costringere i nerazzurri a cedere almeno un titolare. Proprio per quest’ottica, il destino di Denzel Dumfries non è blindato con la maglia del club milanese. Come riporta ‘InterLive.it’, l’Aston Villa potrebbe decidere di puntare proprio sull’esterno olandese, dato che non c’è esattamente abbondanza in quel ruolo per Unai Emery. Certo, la valutazione non aiuta la società di Premier League, perché potrebbero non arrivare a spendere i 50-60 milioni richiesti dai nerazzurri. La pista, però, va tenuta in considerazione e senza troppa diffidenza. Anche perché ancora l’Aston Villa potrebbe essere in primo piano in un affare con la Juventus.

Non solo Dumfries, l’Aston Villa punta McKennie sul calciomercato

Un altro calciatore che piace tanto a Emery per il suo centrocampo è Weston McKennie. Lo statunitense non sta vivendo un gran periodo di forma con la maglia bianconera, tanto che molti tifosi anche ieri l’hanno criticato duramente.

L’ex Schalke 04 potrebbe tentare di dare nuova linfa alla sua carriera proprio in Premier League, al fianco di un allenatore che potrebbe esaltare le sue qualità in copertura e di inserimento. Inoltre, si sa, quello inglese è un campionato che dà molta importanza alla prestanza fisica. Insomma, un habitat che potrebbe finalmente dare a Dumfries e McKennie la continuità che desiderano e che potrebbero portare un bottino importante nelle casse di Inter e Juventus. Se la doppia operazione dovesse davvero decollare, infatti, i due club avrebbero un nuovo tesoretto da reinvestire. A proposito di sorprese.