Via insieme ad Allegri: li hanno “cacciati” a fine match

La Juve era impegnata nel tardo pomeriggio contro la Cremonese. Non sono mancate le critiche ai bianconeri, indirizzate ad Allegri e a suo calciatore

Cremonese e Juve hanno dato vita a un match tiratissimo e pieno di emozioni, che si è concluso nel finale solo grazie a un gol di Arkadiusz Milik.

Si è trattato di una gara molto complicata per i bianconeri, che per lunghi tratti dell’incontro non sono riusciti a imporre il loro gioco e hanno subito anche l’iniziativa dei lombardi. Non è bastato, però, ai padroni di casa per portare a casa punti importantissimi in chiave salvezza. Allo stesso tempo, però, i torinesi hanno fatto un bel balzo in classifica, insidiando il Milan e mettendo pressione sul Napoli che stasera sarà impegnato nel fondamentale scontro diretto contro l’Inter. Intanto, durante il tardo pomeriggio, le critiche sono arrivate copiose nei confronti di Massimiliano Allegri e di alcuni giocatori bianconeri, uno in particolare.

Allegri e McKennie nel mirino dei tifosi della Juve

In tanti, infatti, prima del gol decisivo di Milik, si sono lamentati per il gioco della Juve che è stata messa a lungo in difficoltà dalla Cremonese.

In particolare, molti se la sono presi ancora una volta con Massimiliano Allegri ed è tornato in maniera evidente l’hashtag #AllegriOut su Twitter. La pioggia di critiche, che magari poi la vittoria avrà anche attenuato, ha coinvolto anche Weston McKennie. Il centrocampista, sostituito durante il secondo tempo, si è reso protagonista di una prova insufficiente e alcuni l’hanno anche invitato a lasciare Torino sul calciomercato. Di seguito diversi tweet su questa scia.

Almeno con la cremonese #AllegriOut — GOAT BERNA #Mirettismo #AllegriOut (@CARGRA21AVGB) January 4, 2023

Non mi importa i risultati ma continuare ad andare avanti con #AllegriOut é da incompetenti. #CremoneseJuve #CremoneseJuventus — online poker is scripted play at your own risk (@francomeni) January 4, 2023

Buon anno nuovo e #AllegriOut — Matteo Moretti (@matteomoretti16) January 4, 2023

Conta come se fosse un nuovo inizio di campionato, quindi faremo 1 punto in 4 partite come l’inizio.#Juventus #CremoneseJuve #AllegriOut — Paplura (@PAPLURA) January 4, 2023

Si mandato via contro la sua volontà, ha licenziato 2 allenatori per molto meno dello schifo che si vede ora per poterlo riprendere… uno se ne è andato, quando se ne va il secondo forse potremo tornare la JUVE #AllegriOut — Marcello Cuoghi (@marcello_cuoghi) January 4, 2023

Possiamo avere un allenatore vero? Grazie……#AllegriOut — CostantinoDellaCorte (@CostaDellaCorte) January 4, 2023

#Mckennie ha sudato più al veglione di Capodanno.#CremoneseJuve — Christian De Iuliis (@chrideiuliis) January 4, 2023

Una sola punta per 60’ contro l’ultima in classifica, #Soule quinto, #Chiesa quinto, fuori #Fagioli invece del solito imbarazzante #McKennie, #Allegri sei fonte di imbarazzo per il gioco del calcio, e per la storia della #Juventus. — Enrico (@Enrico_ds27) January 4, 2023

O #mckennie indossa 5 magliette e una giacca, oppure direi che gli è rimasto sullo stomaco il panettone ancora nella scatola…#CremoneseJuventus — Diego Giorgio (@dgiorgio73) January 4, 2023