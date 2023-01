Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 gennaio 2023

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 5 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 5 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

E’ ovviamente il successo dell’Inter nel big match contro il Napoli a riempiere la prima pagina de La Gazzetta dello Sport all’indomani della notte di San Siro. “Canta l’Inter” il titolo scelto dal quotidiano milanese, dove campeggia l’immagina di Edin Dzeko: suo il gol decisivo che ha steso per la prima volta in campionato l’undici dell’ex Spalletti. “E il Milan è più vicino”, la vittoria in casa della Salernitana consente ai campioni d’Italia di portarsi a -5 dalla vetta. “Juve: e sono 7”, vincono anche i bianconeri di Allegri che battono a fatica la Cremonese grazie al sigillo allo scadere di Milik.

Il Corriere dello Sport celebra l’Inter e l’attaccante bosniaco: “Dzeko lo riapre”, il campionato riparte con la prima sconfitta della capolista, lo scudetto torna in gioco. “Leao e Tonali spongono il Milan a meno 5”, ne approfittano i rossoneri di Pioli che accorciano il gap dagli Azzurri di Spalletti. Anche la Juventus di Allegri non sbaglia e si avvicina: “Lampo Milik, sette volte Juve”. Trova spazio anche la vicenda Totti: “Bonifici ai casinò, aperta indagine su Totti”.

La Juventus colleziona la settima vittoria di seguito senza subire reti, l’apertura di Tuttosport è dedicata al sofferto successo dei bianconeri in casa della Cremonese: “Urlo Milik, Juve a -7!”. Allegri a fine partita: “Siamo forti anche così”. L’Inter manda al tappeto la capolista Napoli: “Dzeko riapre tutto”, il bosniaco esalta una grande Inter nella notte di San Siro, si accende la lotta scudetto. “Toro e Cairo, va sempre bene così”, lo spazio dedicato ai granata dopo il pareggio interno contro il Verona.

Rassegna stampa 5 gennaio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Il quotidiano AS apre con la soffertissima vittoria ai supplementari del Barcellona in Coppa del Re contro l’Intercity, formazione di terza divisione: “Sustazo”, con i blaugrana di Xavi che passano al turno successivo grazie al guizzo di Ansu Fati.

“Sin perdon”, sempre in chiave Barça trova spazio la polemica sulla squalifica di Lewandowski. In Portogallo, invece, a tenere banco è l’imminente passaggio di Enzo Fernandez in Premier League: “Chelsea jà temacordo com Enzo”, titola A Bola in prima pagina. Il Benfica chiede ai ‘Blues’ il pagamento dell’intera clausola rescissoria da 120 milioni di euro per dare il via libera all’operazione.