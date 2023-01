La Russa contro il razzismo: “Fa schifo”. Poi ricorda Juventus-Inter

La prima giornata di Serie A di questo 2023 ha già fatto discutere parecchio a suon di risultati importanti e qualche dinamica che ha alimentato dibattito. Di questo ed altro si è parlato con il presidente del Senato Ignazio La Russa

È tornata in campo la Serie A con le gare della 16esima giornata, la prima del 2023 dopo la lunga sosta per i Mondiali vinti dall’Argentina a dicembre. Non sono mancati risultati importanti, soprese ed anche polemiche.

Dall‘Inter che batte il Napoli e riapre la corsa scudetto alla Lazio, che con annesse polemiche raziali, perde a Lecce fino alle vittorie di Juventus, Roma e Milan che muovono le rispettive classifiche. L’attenzione si è proiettata un po’ ovunque in un lungo mercoledì di calcio in cui sono scese in campo tutte e 20 le squadre del campionato italiano, facendo respirare nuovamente una forte aria di campo ai tifosi che erano in astinenza. I fari sono stati principalmente puntati sul big match di San Siro, così analizzato dal presidente del Senato Ignazio La Russa intervenuto a TvPlay su Twitch: “Se il primo tempo fosse finito 3 a 0 nessuno avrebbe avuto nulla da dire. Nel secondo tempo l’Inter ha avuto meno occasioni, ma una l’ha centrata. Mi sono stupito della scarsa capacità di tiro del Napoli. Sino ai minuti di recupero non aveva impegnato il portiere. La prima parata l’ha fatta su Raspadori. Ora l’Inter gioca alla pari e non è una squadra come quelle delle prime partite che poteva perdere con tutti. Spalletti? Questa volta può anche vincere. I grandi numeri dicono che anche Spalletti prima o poi vincerà il campionato”

La Russa si scaglia contro il razzismo: “Fa schifo e siamo tutti contrari”

Una giornata quella di ieri che però ha fatto anche molto discutere per i cori razzisti nei confronti di Umtiti. Vicenda ripresa dallo stesso La Russa.

A Tv Play il presidente La Russa ha ammesso: “Mi chiedo perché emerga negli stadi. Certo che è da estirpare, fa schifo e siamo contrari tutti. Bisognerebbe studiarlo e capire sin quanto il sentimento è strumentale. Sempre schifoso, ma strumentale”.

Infine sulle polemiche arbitrali per Cremonese-Juve: “Non è la prima volta che qualcuno si lamenta degli arbitraggi pro Juventus (ride ndr). Mi è capitato di urlare come un pazzo quando Simoni inseguì l’arbitro in campo a Torino (ride ndr). Poi non sono più andato a Torino a vedere l’Inter dopo quella volta”.