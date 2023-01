"Piuttosto vado a giocare gratis, ha rotto i c......i": bufera su Ronaldo

Dopo la scelta di accettare l’offerta dell’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo riceve nuove critiche: “Non lo ha voluto nessuno, non deve pontificare”

Il 2022 è stato l’annus horribilis di Cristiano Ronaldo, che ha rotto in malo modo con il Manchester United e con il Portogallo si è reso protagonista di un Mondiale controverso. Il nuovo anno, però, è iniziato sotto una buona stella: quella dorata dell’Al-Nassr.

Da svincolato, CR7 ha accettato l’offerta degli arabi e giocherà nel campionato saudita con un accordo da circa 200 milioni annui complessivi. Una scelta che è stata commentata in modo critico da molti, compreso Fabio Caressa ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Se avessi guadagnato quello che ha guadagnato lui, miliardi di dollari, piuttosto sarei andato a giocare gratis allo Sporting e lo avrei portato a vincere lo scudetto. Questa è una roba da leggenda, invece che andare all’Al-Nassr a fare 10 gol a partita per diventare il giocatore con più gol nella storia de calcio”. Le critiche del noto giornalista, poi, portano inevitabilmente al paragone con l’eterno rivale: Lionel Messi.

Anche Di Canio attacca Ronaldo: “Non deve pontificare sul campionato arabo”

L’ultimo capitolo della gloriosa storia di Cristiano Ronaldo sarà anche il più ricco, ma non è certamente il più prestigioso e le critiche intorno alla sua scelta non si placano.

Fabio Caressa ha continuato con la sua disamina: “I re non diventano leggende se non vincono le guerre da soli. Mentre Messi ha vinto il Mondiale e gioca col PSG. Che cosa deve farci ancora con questi soldi? A me piacciono i film dove i pistoleri escono fuori con una pistola, fanno fuori tutti e poi muoiono da eroi”. Insomma, il noto giornalista di ‘Sky’ non ha apprezzato la decisione di CR7 per questa sua nuova avventura.

Anche Paolo Di Canio non ha speso parole al miele per Ronaldo: “Avrei fatto la sua stessa scelta, ma non avrei rotto i coglioni. Si è offerto all’Eintracht Francoforte, non lo ha voluto nessuno. Ora non deve pontificare sul campionato arabo”. Intanto, ai microfoni del ‘Chiringuito’, Edu Aguirre ha rivelato che il cinque volte Pallone d’Oro avrebbe avuto molte alternative. Il giornalista e amico di Ronaldo, infatti, ha detto che avrebbe ricevuto offerto da ben nove paesi: “Arabia Saudita, Spagna, Brasile, Turchia, Portogallo, Stati Uniti, Australia, Inghilterra e Italia”. Anche dal nostro campionato, quindi, sarebbero arrivati degli abboccamenti per CR7.