UFFICIALE, tutto rinviato: c’è già un problema per Ronaldo all’Al-Nassr

C’era tanta attesa sull’Al-Nassr chiaramente per l’arrivo tra le fila gialloblù di Cristiano Ronaldo. La gara, inizialmente in programma oggi, contro l’Al Taee è stata rinviata

L’Al-Nassr in breve tempo è diventato uno dei club più cliccati e seguiti al mondo inevitabilmente per l’arrivo di Cristiano Ronaldo. CR7 ha quindi sciolto le riserve scegliendo il club saudita per un’avventura già molto chiacchierata e ricca di risvolti.

A quasi 38 anni il fenomeno di Funchal ha quindi scelto di allontanarsi dall’Europa e dal calcio che conta, siglando un contratto multimilionario con i gialloblù di Ryad che hanno accolto il numero 7 più famoso al mondo come un vero e proprio eroe in una presentazione allo stadio da autentica superstar che ha rubato evidentemente l’occhio. Tutti i fari sono puntati ora su Ronaldo e sul suo esordio nella nuova realtà, che per il momento resta avvolto nel mistero per diverse problematiche. L’Al-Nassr dovrà risolvere la questione della squalifica di due giornate comminata al giocatore dalla federcalcio inglese.

L’Al-Nassr attende Cristiano Ronaldo e intanto viene rinviata la partita: si giocherà domani

Una situazione quella di Ronaldo che rimane dunque in sospeso ed in attesa di risoluzione in un senso o nell’altro. Andrà quindi capito se il club saudita e CR7 potranno bypassare il problema squalifica in qualche modo.

Al netto di tutto la gara, inizialmente in programma oggi pomeriggio alle ore 16, che vedeva l’Al-Nassr contrapposto all’Al-Taee è stata rinviata di 24 ore a causa delle forti piogge e delle condizioni climatiche che hanno danneggiato l’impianto elettrico dello stadio di casa. A comunicarlo è stato lo stesso club gialloblù nelle scorse ore con una nota apparsa sui propri profili social. La stessa società di Riad aveva peraltro anche già venduto i 28.000 biglietti disponibili per la partita interna, a testimonianza di come l’effetto Cristiano Ronaldo si senta già forte e chiaro da quelle parti.

I tifosi non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di vedere per la prima volta in campo in Arabia Saudita il cinque volte Pallone d’oro, che intanto scalpita ma dovrà aspettare.