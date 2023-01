Bocciatura pesantissima: Pioli non ha dubbi, meglio il vecchio Milan

Titolare in amichevole, torna ad accomodarsi in panchina. Il tecnico dei rossoneri non cambia idea e si affida ai suoi uomini di fiducia

Nuovo anno, vecchie scelte. Il Milan di Stefano Pioli riparte da Salerno senza alcun calciatore acquistato in estate.

Così anche Charles De Ketelaere, arrivato per ben 32 milioni di euro più 3 milioni di bonus, si accomoda in panchina, avendo perso il ballottaggio con Brahim Diaz. Un ballottaggio che ha animato la vigilia fino all’ultimo istante: non è un caso che il Milan, sul proprio profilo Twitter, abbia sbagliato a pubblicare la grafica, poi corretta, della formazione ufficiale, schierando erroneamente l’ex Club Brugge.

Ma in distinta nessuno sbaglio. Per De Ketelaere c’era pure la possibilità di giocare come punta centrale ma il tecnico dei campioni d’Italia ha preferito affidarsi ad Olivier Giroud, tornato a Milanello, solamente il 30 dicembre. Una scelta che sta facendo discutere sui social e che fa capire che per il talento belga ci vorrà ancora del tempo prima di prendersi il Milan.

Salernitana-Milan, spazio a Brahim Diaz: De Ketelaere nella ripresa

Il calciatore 21enne è pronto, chiaramente, a subentrare nella ripresa. Pioli deve fare i conti con le pesantissime assenze di Divock Origi e Ante Rebic, oltre che con quella di Zlatan Ibrahimovic. De Ketelaere tornerà utile nel corso della gara anche per far rifiatare l’attaccante francese che potrebbe non avere novanta minuti nelle gambe.

Tutto il popolo rossonero si aspettava che con il nuovo anno Pioli potesse dare fin da subito fiducia al talento belga. Il Milan non ha certo smesso di credere nel suo giocatore ma non è ancora arrivato il suo momento. Restano fuori anche Vranckx, Thiaw e Dest, alimentando i dubbi sul mercato estivo. Fiducia ai giocatori che hanno conquistato lo Scudetto. Fiducia, dunque, anche a Brahim Diaz, che contrariamente a De Ketelaere non conosce il suo futuro. Milan e Real Madrid si aggiorneranno in Primavera per deciderlo. Dai rossoneri è stimato ma 22 milioni di euro sono considerati una cifra alta per il riscatto. Nel frattempo farà di tutto per mettersi in mostra.