Salernitana-Milan, giallo Var e polemiche: ecco cosa è successo

Durante il secondo tempo del match Salernitana-Milan si è verificato un episodio poco chiaro per cui è stato necessario l’intervento del Var

Il Milan manda subito un messaggio importante alle rivali in Serie A. Nel giro di quindici, i rossoneri targati Stefano Pioli hanno segnato due gol a firma Rafael Leao e Sandro Tonali, contro la Salernitana guidata da Davide Nicola.

Un vero e proprio dominio del ‘Diavolo’, che intende risucchiare punti importante a Luciano Spalletti e al suo Napoli capolista. Durante il secondo tempo della sfida all’Arechi, precisamente al minuto 60, i milanisti sono riusciti ad agguantare il tris che avrebbe chiuso definitivamente la contesa. Tomori gira verso la porta un calcio di punizione partito dal mancino di Bennacer. La sfera arriva a Brahim Diaz, che si trovava in posizione di fuorigioco. Dalle immagini non è chiaro se il trequartista spagnolo abbia toccato o meno il pallone, spingendolo in rete. Di conseguenza, il Var ha richiamato l’arbitro Fourneau per l’on-field review. Successivamente, il direttore di gara ha annullato la marcatura rossonera per posizione attiva di Brahim Diaz, il quale disturbava Ochoa essendo molto vicino al portiere messicano. Un provvedimento che ha suscitato alcune polemiche e un po’ di subbuglio in campo, anche per via del tempo impiegato (non poco) al fine di prendere la decisione.

Salernitana-Milan, annullato il tris rossonero per posizione attiva di Brahim Diaz

Ad ogni modo, sembra che Fourneau abbia scelto correttamente, togliendo giustamente ai lombardi la gioia della rete. Ma al di là di ciò, mister Stefano Pioli può ritenersi più che soddisfatto ovviamente per l’atteggiamento messo in campo dai suoi calciatori.

E va sottolineata, in particolare, la prestazione di un certo Rafael Leao, che si è ripreso subito il Milan. Gol, giocate ed entusiasmo: tutti dettagli che attestano la voglia del portoghese di continuare a vestire la maglia rossonera. C’è, però, una matassa da sbrogliare e il club di Via Aldo Rossi spera che la situazione rinnovo possa risolversi positivamente il più in fretta possibile.