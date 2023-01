Cori razzisti in Lecce-Lazio per Umtiti e Banda: parla anche Infantino

Nel match di oggi pomeriggio tra Lecce e Lazio dal settore ospiti sono arrivati degli ululati all’indirizzo di giocatori giallorossi: le reazioni, da Sarri a Baroni e il presidente Fifa

La Lazio riparte male in questo 2023, con una sconfitta a sorpresa in casa del Lecce che rimonta dopo la rete di Ciro Immobile nel primo tempo. Tre punti persi che pesano parecchio per i biancocelesti mentre per la squadra di Baroni sono preziosissimi per la corsa salvezza.

A far parlare parecchio del match del ‘Via del Mare’, però, è stato anche un brutto episodio avvenuto a metà del secondo tempo e che ha portato alla sospensione della partita per un minuto e mezzo. Il motivo, gli ululati razzisti provenienti dal settore ospiti e indirizzati a due giocatori del Lecce, Banda e Umtiti. La reazione del pubblico giallorosso è stata da applausi nel vero e proprio senso della parola. Come ha sottolineato poi lo stesso club salentino sui social “i cori razzisti sono stati sommersi da quelli d’incoraggiamento! Tutto il popolo giallorosso ha iniziato ad urlare un solo nome”. Quello di Samuel Umtiti. L’episodio arrivato dalla curva laziale ha fatto subito il giro del mondo, visto che anche il presidente dela Fifa Gianni Infantino ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi profili social.

Lecce-Lazio, cori razzisti a Umtiti e Banda. Parla Infantino

Lo speaker del Via del Mare, dopo che anche nel primo tempo erano stati avvertiti dei cori rivolti a Banda, ha formulato l’annuncio che viene rilasciato in questi casi. Poi il gioco, dopo una breve sospensione, è ripreso. E lo stesso Umtiti, osannato dai tifosi pugliesi, è stato accompagnato da una standing ovation verso gli spogliatoi a fine partita. Anche il presidente Fifa Gianni Infantino ha condiviso il suo pensiero: “Solidarietà per Samuel Umtiti e Lameck Banda. Gridiamolo forte e chiaro: NO AL RAZZISMO! Spero che la maggior parte dei tifosi, che sono brava gente, si alzi per mettere a tacere tutti i razzisti!” Nel postpartita ne hanno parlato anche i protagonisti come Lorenzo Colombo: “Gli ululati non li abbiamo sentiti, ma se il nostro pubblico ha voluto fare questo gesto di solidarietà nei suoi confronti posso dire che anche noi siamo tutti con lui. Il suo peso si sente nello spogliatoio e in campo come avete potuto vedere”.

Così anche il tecnico del Lecce Baroni: “Noi siamo orgogliosi di avere nel nostro gruppo giocatori come Banda e Umtiti. Sono cose che tolgono spazio allo spettacolo e mortificano tutti noi che siamo in campo a lavorare”, ha detto a ‘Sky Sport’. E poi anche Maurizio Sarri: “Mi sembra strano nei confronti di Banda, perché quando c’è stata l’interruzione era fuori dal campo. Dalla panchina nulla. Probabilmente dalla nostra zona di campo era predominante il coro per Umtiti. Non vorrei che fossero associati certi atteggiamenti ai tifosi della Lazio che sono rappresentati dalla maggioranza e non dalla minoranza”.