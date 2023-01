Parapiglia e scintille in campo: ecco cosa è successo

Scintille dopo il fischio dell’arbitro: parapiglia in mezzo al campo e nervosismo, prima del ritorno alla normalità

La prima sorpresa del 2023 arriva da Lecce: cade la Lazio di Maurizio Sarri dopo essere passata in vantaggio in avvio di gara con Immobile.

Un gol che sembrava mettere in discesa la gara per i biancocelesti che nella prima frazione di gioco hanno anche un paio di occasioni per raddoppiare e mettere in archivio il match. La cosa non riesce e nel secondo tempo c’è la rimonta salentina: prima Strefezza, quindi Colombo ribaltano la Lazio e regalano tre punti d’oro alla squadra di Baroni.

Una vittoria che non sfuma neanche nei concitati minuti di recupero, ben sette, concessi dal direttore di gara. Proprio nei momenti finali, con l’assalto biancoceleste alla ricerca del pareggio, gli animi si surriscaldano. Già a gara in corso, c’è qualche accenno di nervosismo, che poi prosegue anche dopo il triplice fischio.

Lecce-Lazio, scintille a fine gara

Quando il direttore di gara decreta la fine delle ostilità, non tutto fila per il verso giusto. Si accende subito un parapiglia a metà campo, qualche spinta tra i calciatori ma tutto torna alla normalità dopo pochi secondi.

Finale concitato quindi per Lecce-Lazio, una partita che regala il primo risultato a sorpresa della Serie A 2023. I salentini ottengono tre punti preziosi in chiave salvezza, rimontando la formazione biancoceleste che si vede raggiunta dalla Roma, vittoriosa di misura in casa contro il Bologna. Sarri dovrà ora serrare i ranghi in vista dei prossimi impegni: la Lazio affronterà Empoli, Sassuolo e Bologna prima del big match contro il Milan.