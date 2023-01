Inzaghi esulta: “È stata un’impresa”. Poi l’annuncio su Brozovic

L’Inter di Simone Inzaghi riapre il campionato e resta in scia di Napoli, Milan e Juventus. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

Edin Dzeko regala tre punti pesantissimi all’Inter e a Simone Inzaghi. Lo scontro diretto vinto col Napoli riaccende la corsa Scudetto.

Così il tecnico nerazzurro a ‘DAZN’ nel post partita: “Dzeko? Sta facendo benissimo, è un giocatore di tecnica e forza. Ci sta aiutando tantissimo in questa rincorsa che parte da lontano. Dobbiamo continuare, abbiamo battuto il Napoli. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, si sono aiutati l’uno con l’altro. Per il pubblico, per i tifosi e per la società è una grande gara”. L’allenatore applaude i suoi e si gode l’impresa: “C’era curiosità al rientro dopo tanti giorni, la squadra si è allenata nel migliore dei modi. Tutte le gare hanno una storia a sé. Ci sono dei momenti in cui ci siamo abbassati e loro hanno palleggiato. Potevamo segnare nel primo tempo, poi anche il loro portiere è stato bravo. La squadra è sempre stata concentrata in campo. È stata un’impresa: battere questo Napoli deve darci grande fiducia per il futuro”.

Inzaghi e le condizioni di Brozovic: “Speriamo di riaverlo presto”

“Nelle ultime dieci ne abbiamo vinte nove e perso con la Juve. – prosegue Inzaghi – Nel mezzo c’è stata una Champions League giocata molto bene. In campionato abbiamo perso punti, ma è ancora lunga. Non guarderemo gli altri e cercheremo di migliorare sempre”.

Infine, l’allenatore si è soffermato su Brozovic e gli assenti: “Gli infortunati stanno rientrando, speriamo che Brozovic possa rientrare presto. Mancano tante gare, noi dobbiamo cercare di fare sempre meglio sapendo che ci sono tante squadre. In una serata così non è semplice neanche subentrare”.

“Calhanoglu è positivo, siamo in emergenza da cinque mesi in quel ruolo. – chiosa Inzaghi – Lo abbiamo allenato e sta facendo benissimo. Ruolo alla Pirlo? È stato molto bravo, come tutti gli altri centrocampisti”.