DIRETTA Serie A, Spezia-Atalanta e Torino-Verona | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo le gare delle 12.30, è tempo di scendere in campo Spezia-Atalanta e Torino-Verona per la sedicesima giornata del campionato di Serie A

La sedicesima giornata del campionato di Serie A ha preso il via alle 12.30 con le sfide tra Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria. Ora è, invece, arrivato il momento di tornare a giocare per Spezia-Atalanta e Torino-Verona.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno chiuso la prima parte di stagione con un filotto negativo di tre sconfitte consecutive, l’ultima contro l’Inter di Simone Inzaghi, che li hanno fatti scivolare fuori dalla zona Champions League, adesso distante tre lunghezze. Di contro, i padroni di casa, guidati da Luca Gotti, sono reduci dall’importantissima vittoria, in ottica salvezza, ottenuta sul campo di una diretta concorrente come il Verona. Adesso, il terzultimo posto è distante sei lunghezze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-ATALANTA

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi. All. Gotti

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Palomino, Scalvini, Toloi; Maehle, Koopmeiners, de Roon, Ruggeri; Ederson; Lookman, Zapata. All. Gasperini

L’altra sfida delle 14.30 vede di fronte il Torino e il Verona. I granata del grande ex Ivan Juric, che in gialloblu ha lasciato ottimi ricordi, hanno pareggiato in casa della Roma di José Mourinho nell’ultimo turno prima della sosta e veleggiano al nono posto in classifica con 21 punti. Di contro, gli scaligeri, che vedono l’esordio in panchina di Marco Zaffaroni insieme al vice Salvatore Bocchetti, sono desolatamente relegati all’ultimo posto in classifica con soli 5 punti e hanno disperatamente bisogno di un risultato positivo per rilanciarsi nella corsa salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-VERONA

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Lukic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Gunter; Lazovic, Sulemana, Veloso, Doig; Tameze, Verdi; Henry. All. Zaffaroni

