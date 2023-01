DIRETTA Serie A, Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria | Formazioni UFFICIALI LIVE

L’attesa è finita, oggi si torna in campo per la sedicesima giornata del campionato di Serie A: aprono Salernitana-Milana e Sassuolo-Samp

Dopo la lunga pausa per la disputa dei Mondiali in Qatar e le festività natalizie, la Serie A torna in campo per la sedicesima giornata del campionato. A novembre, abbiamo chiuso col Napoli di Luciano Spalletti largamente in testa alla classifica, seguito a distanza dal Milan di Pioli e dalla Juventus di Allegri.

Ad aprire oggi le danze, ci pensano proprio i campioni d’Italia in carica di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, fanno visita alla Salernitana di Davide Nicola potendo contare su quasi tutti gli effettivi, a parte i lungodegenti Mike Maignan, Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi, tra gli altri. Di contro, i granata dovranno fare a meno di diversi uomini importanti, come lo squalificato Antonio Candreva e l’infortunato Pasquale Mazzocchi. Esordio dal primo minuto per il nuovo acquisto Guillermo Ochoa, 37enne portiere messicano arriva in Campania per sopperire all’assenza di Luigi Sepe, che starà fuori un mese circa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-MILAN

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.. All. Nicola

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan 33; Juventus 31; Lazio e Inter 30; Atalanta e Roma 27; Udinese 24; Torino 21; Fiorentina e Bologna 19; Salernitana ed Empoli 17; Monza e Sassuolo 16; Lecce 15; Spezia 13; Cremonese 7; Sampdoria 6; Verona 5

Seconda sfida delle 12.30 quella che vede di fronte il Sassuolo e la Sampdoria. I neroverdi di Alessio Dionisi hanno chiuso la prima parte della stagione con un pesante 3-0 patito nel derby emiliano contro il Bologna e veleggiano a quota 15 punti in classifica in quindicesima posizione. Di contro, i blucerchiati di Dejan Stankovic, che hanno perso Ciccio Caputo tornato all’Empoli e accolto Sam Lammers e Bram Nuytinck, hanno disperato di bisogno di punti per non vedere sfumare già a gennaio la possibilità di giocarsi la salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-SAMPDORIA

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All. Dionisi

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Viera, Augello; Verre; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic

