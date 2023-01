DIRETTA Serie A, Lecce-Lazio 0-0 e Roma-Bologna 1-0: Pellegrini su rigore LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Via del Mare’ tra il Lecce di Baroni e la Lazio di Sarri e quello dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Bologna di Thiago Motta in tempo reale

Le capitoline scendono in campo nel terzo troncone del turno infrasettimanale di Serie A valido per la sedicesima giornata di campionato. La Roma e la Lazio affrontano rispettivamente il Bologna in casa ed il Lecce in trasferta in due gare che saranno dirette da Santoro di Messina e da Marinelli di Tivoli.

Da un lato, allo stadio ‘Via del Mare’, i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono ripartire con il piede giusto dopo il pesante ko 3-0 contro la Juventus che ha chiuso il 2022 per scavalcare almeno momentaneamente proprio i bianconeri al terzo posto e restare agganciati al treno della Champions League. Ma i giallorossi di Marco Baroni puntano ad allungare la striscia di due vittorie di fila ottenute contro Atalanta e Sampdoria per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Dall’altro, allo stadio ‘Olimpico’, i giallorossi di José Mourinho vanno a caccia di un successo che manca da tre partite in cui sono stati raccolti appena tre punti a causa della sconfitta nel derby e dei pareggi contro Sassuolo e Torino per riavvicinarsi alla quarta posizione in classifica. Mentre i rossoblu di Thiago Motta, allievo dello Special One ai tempi dell’Inter del Triplete, vogliono dare seguito alla vittoria sul Sassuolo prima della pausa per i Mondiali. Calciomercato.it vi offre i match tra Lecce e Lazio e tra Roma e Bologna in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lecce-Lazio e Roma-Bologna

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. All. Barone

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Tahirovic; El Shaarawy, Zaniolo; Dybala. All. Mourinho

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Arnautovic. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan* 36; Juventus 31; Lazio e Inter 30; Atalanta* 28; Roma 27; Udinese 24; Torino* 22; Fiorentina e Bologna 19; Salernitana* ed Empoli 17; Monza e Sassuolo* 16; Lecce 15; Spezia* 14; Sampdoria 9*; Cremonese 7; Verona* 6

*una partita in più