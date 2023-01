DIRETTA Serie A, Cremonese-Juventus e Fiorentina-Monza: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dello ‘Zini’ tra la Cremonese di Alvini e la Juventus di Allegri e quello del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e il Monza di Palladino in tempo reale

Prima uscita ufficiale del 2023 per la Juventus e la Fiorentina che nel turno infrasettimanale valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A se la vedranno contro due neopromosse dall’andamento opposto come la Cremonese in trasferta ed il Monza in casa. Partite che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Ayroldi di Molfetta e Feliciani di Teramo.

Da una parte, allo stadio ‘Giovanni Zini’, i bianconeri di Massimiliano Allegri cercano di riprendere il filo del discorso interrotto per i Mondiali in Qatar, quando hanno iniziato una serie di sei vittorie consecutive senza mai subire gol iniziata nel derby contro il Torino e arrivata fino a quella con la Lazio che è valsa l’attuale terzo posto in classifica. I grigiorossi di Massimiliano Alvini, invece, sono ancora alla ricerca del primo successo dal ritorno nella massima serie, per provare ad evitare una retrocessione che ad oggi sembra scontata. Una sfida che torna a 17 anni dall’ultimo confronto diretto nel gennaio del 1996 che finì in parità 3-3.

Dall’altra, allo stadio ‘Artemio Franchi’, i viola di Vincenzo Italiano vogliono tornare a vincere dopo il ko contro il Milan che aveva chiuso il 2022 interrompendo una striscia di tre successi che li avevi riportati a ridosso della zona coppe europee. I biancorossi di Raffaele Palladino, invece, devono dare seguito alla vittoria sulla Salernitana per agganciare proprio i gigliati in graduatoria a quota 19. Calciomercato.it vi offre i match tra Cremonese e Juventus e tra Fiorentina e Monza in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cremonese-Juventus e Fiorentina-Monza

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoschvili; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meite, Valeri; Okereke, Dessers. All: Alvini.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé, Fagioli, Locatelli, McKennie, Kostic; Miretti; Milik. All: Allegri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Bianco, Duncan; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral. All: Italiano.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Ranocchia, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari, Mota. All: Palladino.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan* 36; Juventus 31; Lazio e Inter 30; Atalanta* 28; Roma 27; Udinese 24; Torino* 22; Fiorentina e Bologna 19; Salernitana* ed Empoli 17; Monza e Sassuolo* 16; Lecce 15; Spezia* 14; Sampdoria 9*; Cremonese 7; Verona* 6

*una partita in più