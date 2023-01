Gridano allo scandalo durante Cremonese-Juve: cosa è successo

Cremonese e Juve stanno dando vita a una partita vibrante, ma in cui la stanno facendo da padrone gli episodi arbitrali. Ecco cosa è successo

Cremonese-Juve è una partita che può dire tanto sul campionato dei bianconeri. Per ora, le due squadre si sono equivalse con i lombardi che sono riusciti a impensierire in più di un’occasione la Vecchia Signora.

Allo stesso tempo, gli uomini di Massimiliano Allegri si sono resi pericolosi in diverse occasioni, soprattutto con i migliori giovani a disposizione. In particolare, Soule e Miretti sono andati vicino al gol con due bei tiri dalla distanza. La marcatura, però, non è arrivata. E non è arrivata neppure per la Cremonese, nonostante sia stato annullato un gol a Valeri per una posizione di fuorigioco e sia stato negato un gol a Dessers per fallo su Danilo. Proprio quest’occasione ha scatenato grandi polemiche durante il corso del primo tempo: ecco cosa è successo.

Il fallo di Dessers su Danilo fa scoppiare la polemica social

Durante la prima frazione di gioco, in realtà, la Cremonese era passata, quindi, in vantaggio per ben due volte, ma l’arbitro Ayroldi ha negato la gioia del gol.

Sui social, molti utenti non hanno nascosto la loro ira già per il fuorigioco fischiato a Valeri, ma poi si sono ribellati in maniera evidente per il fallo fischiato a Dessers su Danilo. Secondo molti, il contatto era troppo leggero per frenare l’attaccante, che poi sul proseguo dell’azione aveva segnato. C’è anche da specificare che il direttore di gara ha immediatamente fermato il gioco, anche prima che l’attaccante ex Feyenoord battesse Szczesny. In generale, il contatto è parso fin troppo leggero. Di seguito diversi tweet che raffigurano il pensiero dei tifosi.

#CremoneseJuve il goal della cremonese era valido. così giusto per la cronaca. — Cagnols (@Cagnols) January 4, 2023

#Ayroldi ha fischiato un fallo fantasma Strano, di solito i gol fantasma non li vedevano #CremoneseJuve — Soap Mc Tavish (@Fe29_Soap) January 4, 2023

#CremoneseJuve

Gentilmente dopo 15 minuti riusciamo a vedere l’immagine del fuorigioco sul goal di Valeri? — giuseppe franzini (@beppefranzini) January 4, 2023

Il fallo fischiato sul gol della Cremonese è ridicolo.#CremoneseJuve — Yasmin (@Yasmin_luv1) January 4, 2023

Riprende il campionato e siamo nuovamente nelle follie: goal annullato alla #Cremonese per fallo di mano che non c’è ma il #var non è consultabile perché il fischio è arrivato una frazione di secondo prima che la palle entrasse! #CremoneseJuve #SerieATIM #SerieA — Stefano Ferrari (@Ferraristefano) January 4, 2023

Come la Cremo arriva in area, l’arbitro fischia fallo in attacco

Così #Dessers non farà mai gol#CremoneseJuve — Peppino Prisco (@peppinoprisco22) January 4, 2023

Ahahahahahahah ma che fallo ha visto? Ricominciamo bene #CremoneseJuve — Diego (@Diego_V__) January 4, 2023