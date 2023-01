Esonero immediato: cambia il futuro di Sarri e Mourinho

Sarri e Mourinho continuano il loro percorso con Lazio e Roma, ma c’è chi li vuole subito sulla loro panchina. Ecco cosa sta succedendo

La Serie A è ripartita dopo la lunga pausa per lasciare spazio il Mondiale in Qatar e sta vedendo come protagoniste Lazio e Roma.

Biancocelesti e giallorossi sono impegnati contro Lecce e Bologna, dando subito risposte importanti sotto il profilo del gioco e della determinazione. Sicuramente i percorsi – comunque positivi – delle due romane hanno grosse basi sull’ottimo lavoro di Maurizio Sarri e José Mourinho. Con stili di gioco profondamente diversi, ma la stessa mentalità vincente, sono l’epicentro dei risultati e delle qualità tecniche e tattiche delle due storiche rivali. L’obiettivo è la qualificazione in Champions League, ma senza dimenticare le coppe europee che potrebbero portare grandi soddisfazioni. E per la Roma è stato sicuramente così lo scorso anno.

Intanto, c’è chi non ha dimenticato i due tecnici o almeno così pare dagli eventi delle ultime ore. Per capire di cosa stiamo parlando, dobbiamo volare direttamente in Inghilterra, o meglio in Premier League. Una delle grandi delusioni della stagione finora è stato l’Everton. Il club guidato da Frank Lampard continua a inanellare risultati insoddisfacenti e ora, dopo l’ennesima sconfitta, si trova a soli 15 punti e con una partita in più. Lo spettro degli ultimissimi posti in classifica e, quindi, della retrocessione è sempre più concreto e ora il club sta pensando a un ribaltone in panchina per risollevarsi.

L’Everton vuole un allenatore top: Mourinho e Sarri tornano in auge

In Inghilterra, in tanti parlano di un possibile addio di Lampard alla panchina dell’Everton. Il club ha bisogno di una scossa immediata e potrebbe arrivare tramite un nuovo tecnico.

La società, esattamente come fece con Carlo Ancelotti, preferirebbe puntare su un allenatore dalle qualità indubbie e dalla grande esperienza e tra i nomi in lizza potrebbero spuntare proprio Sarri e Mourinho. Il loro eventuale approdo all’Everton resta comunque estremamente improbabile. Non c’è odore di separazione con Lazio e Roma e soprattutto i club romani difficilmente li lasceranno partire durante la stagione. Due idee che, quindi, sono destinati a rimanere tali, come il loro ritorno in Premier League. Almeno per il momento.