Isco in Serie A per la Champions: arriva con la cessione

Isco tornato prepotentemente nei radar della Serie A: lo spagnolo colpo da Champions, gli fa spazio una cessione eccellente

Aveva tentato la strada del Siviglia, per tornare a respirare aria di casa e per rilanciarsi, dopo le ultime stagioni al Real Madrid in cui le cose per lui non erano andate per il meglio. Ma anche l’avventura in Andalusia ha riservato solo delusioni a Isco.

Il fantasista non è riuscito a incidere, venendo risucchiato nel terribile avvio di stagione della squadra andalusa. L’avvicendamento in panchina tra Lopetegui e Sampaoli non ha invertito un trend che vede il Siviglia addirittura invischiato nei bassifondi della classifica della Liga, anzi, per il giocatore ha solo peggiorato le cose, con il nuovo tecnico che ha ammesso di non voler puntare su di lui. E dunque, la rescissione del contratto è stata la conclusione più ovvia. Adesso, Isco è libero sul mercato e torna un nome spendibile per il mercato di Serie A. Le estimatrici, al 30enne, nel nostro campionato non sono mai mancate. A cominciare dalla Juventus, dove Allegri ha sempre manifestato una certa predilezione per lui, incantato dalle sue qualità. Ma anche squadre come Milan, Inter, Roma e non solo hanno messo gli occhi su di lui. I rumours degli ultimi tempi lo hanno accostato anche a un possibile trasferimento alla Salernitana, con contatti tra le parti che ci sarebbero già stati. Ma spunta una nuova ipotesi.

Isco, la Lazio può soffiarlo alla Juventus: ma serve una cessione eccellente

Isco entra prepotentemente in orbita Lazio. In Spagna, sono convinti che la destinazione biancoceleste possa essere una delle più ideali per lui, in un contesto dove provare a riscattarsi e fare la differenza.

Sarri sarebbe tentato di averlo con sé, le qualità del giocatore del resto non si discutono. Per fargli posto, però, servirebbe un addio eccellente, quello di Luis Alberto. Lo spagnolo, in effetti, potrebbe fare il percorso inverso e sta valutando diverse proposte nella Liga. Il minutaggio limitato di questa stagione potrebbe sancire la parola fine relativamente alla sua avventura nella Capitale, un avvicendamento in salsa iberica potrebbe dare alla Lazio il quid in più per rilanciare con rinnovata ambizione l’assalto ad un posto in Champions League il prossimo anno.