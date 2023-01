Juventus, dalla cessione allo scambio ‘ritardato’: l’idea che tenta Allegri

Uno dei giocatori in uscita potrebbe favorire la Juventus con uno scambio ‘ritardato’ all’estate: il nome che riaccende l’interesse di Allegri

Da oggi, si fa di nuovo sul serio. Il grande giorno della ripartenza del campionato è arrivato, la Serie A riapre i battenti esattamente 52 giorni dopo. Squadre in campo, alla scoperta delle incognite di una ripresa dopo uno stop inedito.

Tra le squadre più attese, naturalmente, la Juventus, chiamata a un 2023 in cui dovrà riscattare l’anno precedente, caratterizzato da troppi alti e bassi, e rispondere a quanto le sta accadendo fuori dal campo. Massimiliano Allegri e i bianconeri saranno di scena alle 18.30 in casa della Cremonese. Per il tecnico livornese, una sfida da vincere assolutamente per allungare la striscia vincente e provare a restare in scia nel gruppo di testa, anche se dovendo fare i conti ancora una volta con numerose assenze. Allegri proverà ad affidarsi, in attesa del completo recupero di tutti, alla quadra trovata nel mese precedente alla pausa, aspettando, chissà, anche qualche sviluppo interessante dal mercato. Anche se al momento è difficile ipotizzare grandi movimenti in entrata. Ma novità interessanti potrebbero arrivare invece dal capitolo uscite: una di queste può preludere a un ritorno di fiamma improvviso in vista dell’estate.

Juventus, l’Aston Villa avanza per McKennie: e Allegri ripensa al vecchio pallino, ma serve una formula per l’estate

Con la giusta offerta, è noto, Weston McKennie può partire. Il centrocampista statunitense è già stato sondato dal Bournemouth, destinazione che non lo ha scaldato. Ci starebbe provando anche l’Aston Villa, ma anche la squadra di Birmingham, per il momento, non convincerebbe appieno l’americano, che vorrebbe il ritorno in Bundesliga. Juventus che però sarebbe spinta a ‘tifare’ per l’ipotesi Aston Villa, per un motivo in particolare.

Con i ‘Villans’, infatti, si potrebbe imbastire uno scambio per Douglas Luiz, che era stato in estate un obiettivo bianconero. La Juventus aveva sondato Douglas Luiz negli ultimi giorni di agosto, prima di affondare per Paredes, come raccontato da Calciomercato.it. Il centrocampista brasiliano non potrebbe però arrivare a Torino nell’immediato, non avendo più i bianconeri slot a disposizione per giocatori extracomunitari. L’operazione potrebbe perciò avvenire a ‘scoppio ritardato’, lasciando Douglas Luiz a Birmingham fino a giugno. In questo modo, oltretutto, si troverebbe già un sostituto di Paredes, destinato a non essere riscattato e a tornare a Parigi.