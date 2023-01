“È stato un disastro”: Juve ribaltata, 38 milioni in fumo

La Juve dovrà fare i conti con un’operazione che finora non ha dato affatto i frutti sperati. I 38 milioni pattuiti non arriveranno ai bianconeri

Nel calcio, e soprattutto sul calciomercato, ci sono affari che fanno la differenza e riescono a svoltare le squadre, mentre altri non decollano e non rendono i risultati sperati.

Visto il rendimento degli ultimi mesi, sicuramente Arthur non può rientrare nella prima categoria. Jurgen Klopp ci aveva puntato con forza quest’estate: una vera e propria scommessa dovuta alle qualità tecniche di un calciatore che soprattutto in Brasile e poi anche con il Barcellona aveva dimostrato tanto e lasciato ben sperare per il futuro. Alla Juve, però, soprattutto dopo il tanto discusso scambio con Miralem Pjanic, le cose non sono andate come ci si sarebbe aspettati, anzi. I tanti infortuni sicuramente non hanno aiutato il mediano, ma di certo in Italia ci si aspettava un livello diverso da parte sua e che contribuisse a svoltare la manovra della Juve. Così non è stato e allora i bianconeri hanno deciso di cederlo in prestito per tentare di rilanciare la sua carriera e anche la sua valutazione. Anche con la maglia dei Reds, però, le cose non stanno andando per il meglio, fino a portare il club inglese a una decisione piuttosto importante.

Il Liverpool non tiene Arthur: la Juve vede sfumare 38 milioni

Il riscatto di Arthur costerebbe al Liverpool ben 38 milioni di euro, per la precisione 33 milioni di sterline, ma è una cifra che i Reds, secondo quanto riporta ‘Goal’, non hanno alcuna intenzione di spendere.

In ogni caso, il centrocampista brasiliano ha ancora la seconda parte di stagione per mostrare la sua reale utilità a Klopp. Gli infortuni hanno sicuramente rallentato il suo percorso, tanto che i minuti giocati in Inghilterra sono stati pochissimi. A metà gennaio, è previsto il suo ritorno a disposizione e lì realmente verrà messo alla prova il valore del ragazzo. In Inghilterra, dove hanno ripreso la notizia del mancato riscatto, hanno titolato con “È stato un disastro”: un dato di fatto che ora non può essere ignorato. E, nei prossimi mesi, potrebbe essere un problema per la Juve sul calciomercato.