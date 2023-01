Marotta spiazza, per l’Inter c’è una meteora del Milan

L’Inter ha la necessità di intervenire nel reparto arretrato e Marotta sorprende: per la difesa spunta anche l’ex Milan

L’appuntamento con il campo è questa sera. L’Inter affronta il Napoli in un match che può dire molto sulle possibilità di scudetto dei nerazzurri.

Inzaghi ritrova Lukaku e con ogni probabilità lo affiancherà a Dzeko per scardinare la retroguardia partenopea. Proprio la difesa è uno dei pensieri fissi di Marotta e Ausilio, pensando al mercato. L’Inter, infatti, deve fare i conti con i contratti in scadenza di Skriniar e de Vrij e non è un’ipotesi lontana dalla realtà pensare ad almeno un addio a zero in estate. Ecco perché i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per individuare i sostituti, facendo sempre i conti con un budget che non sarà particolarmente ricco.

Ecco perché i radar della società lombarda sono rivolti verso possibili colpi low cost e uno di questi potrebbe essere una vera sorpresa: un difensore passato anche al Milan, senza lasciare il segno.

Calciomercato Inter, Marotta sfida il Napoli per Djalo

L’Inter alla ricerca di difensori potrebbe provare l’assalto a Tiago Djalo. Ventidue anni, centrale portoghese, nella sua carriera ha giocato per sei mesi con la Primavera del Milan. Ora è al Lille dove in stagione è riuscito anche a segnare due reti.

Il suo nome negli ultimi tempi è stato accostato anche al Napoli: Giuntoli, che con il Lille ha già chiuso l’operazione Osimhen, lo ha individuato come possibile rinforzo per la retroguardia di Spalletti che vede Juan Jesus in scadenza e Kim Minjae corteggiato dalle big (United, Real e Psg). Gli azzurri però, ospiti questa sera a ‘San Siro’, potrebbero doversela vedere proprio con l’Inter: stando a quanto riportato da ‘Interlive.it‘, Djalo potrebbe essere un’idea anche per la retroguardia dei nerazzurri.

La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro e, considerato il contratto in scadenza nel 2024, la società francese non potrà fare troppa resistenza per evitare di perderlo a zero tra un anno. L’idea è sul tavolo quindi con Inter e Napoli pronti a sfidarsi anche sul mercato per l’ex Milan.