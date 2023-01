Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 gennaio 2023

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 3 gennaio 2023

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con la mossa al rilancio della Juventus, che tenta il tutto per tutto per il rinnovo di Adrien Rabiot: “Mamma che offerta“, con 7 milioni più bonus annui per il francese. Intanto, -1 alla ripartenza del campionato, con il big match tra Inter e Napoli: “Alla ricarica!“.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola proprio sulla sfida di San Siro, fondamentale per le sorti del campionato e ancor più particolare per il fatto che gli azzurri, dopo il ko del Psg, sono l’unica imbattuta in tutti i principali campionati: “Napoli solo“. Ambiente poco sereno in casa Juventus, dove il ritorno dei big dal Mondiale non viene accolto bene: “Paredes e Di Maria contestati“. Intanto, la Roma cerca di fare quadrato: “Dybala si lega a Mou nella Roma in rosso“.

Su ‘Tuttosport’, apertura dedicata alla Juventus che si lancia in sei mesi fondamentali dentro e fuori dal campo: “Qui si fa la Juve (o si va a casa)“. Intanto, Lautaro Martinez lancia la sfida: “Tutta la grinta del Mondiale contro il Napoli“.

Rassegna stampa 3 gennaio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

All’estero, aperture dei quotidiani divise tra rumours importanti di mercato e i verdetti, anche sorprendenti, del campo. In Portogallo, ‘A Bola’ dedica la sua apertura a Enzo Fernandez, uno nei nomi più caldi del momento: “120 milhoes e sai jà“: il Benfica non recede dalle sue richieste.

In Inghilterra, invece, il ‘Mirror’ titola con il pesante ko del Liverpool in casa del Brentford per 3-1: “Stung“, a simboleggiare la ‘puntura’ delle ‘api’ di Thomas Frank e in prima pagina il volto di Darwin Nunez, autore di un errore clamoroso sotto porta sullo 0-0.