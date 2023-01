Cremonese-Juve, Allegri annuncia: “Ecco quando tornano Vlahovic e Pogba”

La Juventus inaugura il 2023 in casa della Cremonese, Massimiliano Allegri presenta il match dei bianconeri in conferenza stampa

Vigilia di campionato per tutta la Serie A, anche per la Juventus che domani sarà di scena, alle 18.30, in casa della Cremonese. Una gara subito importante per i bianconeri, che devono vincere per iniziare l’anno nel migliore dei modi.

Tante assenze per i piemontesi, ma la volontà di rispondere, sul campo, ad un momento complicato per il club e provare a restare il più possibile in scia alla vetta. Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, presenterà la gara in conferenza stampa a partire dalle ore 12. Su Calciomercato.it, potrete seguire le sue dichiarazioni principali.

CREMONESE – “Domani ripartiamo dopo 52 giorni di stop, con una partita molto complicata e difficile. La Cremonese nelle ultime due partite in casa non ha subito gol, col Napoli ha fatto una partita tosta. Tira molto in porta e crossa molto, è una squadra aggressiva. Bisogna avere grande rispetto e umiltà, sarà complicata”.

POGBA – “Sta correndo, la cosa più importante è che momentaneamente il ginocchio non dà fastidio. Non è gonfio e se procede così nel giro di 15-20 giorni potrà essere con la squadra. Ma deve ancora alzare i ritmi, per ora va tutto liscio ma vedremo di giorno in giorno”.

PAREDES E DI MARIA – “Sono ritornati anche i due argentini, stanno discretamente bene. Quasi sicuramente andremo tutti a Cremona di quelli presenti, per la formazione devo ancora decidere. Non c’era bisogno di farli rientrare qualche giorno prima, dobbiamo guardare da oggi al 5 giugno. Averli fatti rientrare un giorno prima non avrebbe cambiato niente, era giusto che si godessero la vittoria del Mondiale”.

CHIESA – “Chiesa sta meglio, si è allenato in gruppo e ha nelle gambe uno spezzone di gara. Dovrò valutare, ma quelli che hanno lavorato e hanno fatto le amichevole stanno bene”.

INFORTUNIO SZCZESNY – “Per quanto riguarda Szczesny devo ancora valutare, i brasiliano stanno bene. Ma dopo 72 ore si rigioca e non dobbiamo forzare”.

RINNOVO RABIOT – “Credo che in questo momento parlare di mercato non serva assolutamente a niente, dobbiamo pensare al campo. Rabiot è tornato, sta bene e pensa solo al campo”.

INCHIESTA E RICORSO FIGC – “La società si è già espressa con un comunicato, non ho altro da aggiungere su questo”.

DI MARIA – “Ho parlato con lui, sta discretamente bene. Lui, Pogba, Chiesa non ci sono stati quasi mai, non scordiamoci di Vlahovic. Speriamo di averlo nel più breve tempo possibile. Se vogliamo giocarne 37 c’è bisogno di tutti, il loro recupero è molto importante”.

VLAHOVIC – “Sta meglio, credo e spero nel giro di 20 giorni di avere tutti a disposizione. Poi magari tra una settimana viene fuori un altro problema, ma l’importante ora è concentrarsi sulla partita di domani. In questo momento il Napoli è la squadra nettamente favorita per il campionato, ma ci sono tantissimi punti. Il nostro obiettivo è essere nelle prime quattro ed essere in lotta e giocare le finali di Coppa Italia ed Europa League”.