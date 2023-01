“Andranno per le lunghissime”: la previsione su Maignan allarma il Milan

Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play e si è soffermato sulla situazione dei portieri in casa Milan

Emiliano Viviano, portiere del Karagumruk, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play e si è soffermato in particolare sulla questione portieri in casa Milan.

I rossoneri hanno ufficializzato oggi l’acquisto del colombiano Vasquez, ma sono ancora alla ricerca di un estremo difensore che possa sopperire all’assenza di Maignan. Proprio dall’infortunio del portiere francese è partito Viviano: “Ho avuto molti infortuni traumatici, mai muscolari. Le ricadute so che sono toste, questa è la terza: credo che saranno più cauti e andranno per le lunghissime. Poi ti manca il campo e diventa tutto strano. Quando un portiere, che non ha grandi sollecitazioni, ha tanti problemi muscolari significa che qualcosa non quadra”.

Ora Maldini sta provando a rimediare, ma è chiaro che le scelte fatte in estate, con la conferma di Tatarusanu e Mirante alle spalle di Maignan, non si siano rivelate giuste. Da questo punto di vista Viviano spiega: “Più si va avanti, più nel calcio c’è la necessità di avere due portieri forti. Un portiere può costare una vittoria e una sconfitta. E’ probabile che il Milan non si aspettasse un’assenza così lunga di Maignan e Tatarusanu non ha fatto male: ma non può darti quello che ti dà uno come il francese”.

Calciomercato Milan, Viviano suggerisce Perin: “Può essere un’idea”

Continuando nella sua analisi, Emiliano Viviano suggerisce al Milan il nome di un portiere che potrebbe risolvere i problemi di Pioli: Mattia Perin.

Dell’attuale secondo della Juventus, l’estremo difensore del Karagumruk dice: “Ha fatto delle importanti prestazioni in un ruolo complicato come quello di secondo portiere. Può essere un’idea visti i problemi di Maignan”.