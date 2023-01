La Premier fa tremare Milano: non solo Leao, doppio addio da urlo

Il futuro di Rafael Leao al Milan è ancora in bilico, ma non è l’unica questione che fa tremare i tifosi. La Premier ha preso d’assalto Milano

Il calciomercato vuol dire acquisti, sogni e possibili trasferimenti in attesa pronti a concretizzarsi e a far felici i tifosi. A volte, però, può succedere anche tutto il contrario e cioè che si sia costretti a cedere dei big o dei calciatori molto importanti per il club, probabilmente per ragioni economiche.

In tal senso, è la Premier League a comandare negli ultimi anni, portando dalla propria parte alcuni dei migliori talenti in circolazione e con possibilità di spesa completamente diverse rispetto a quelle dei club di Serie A. Nelle ultime settimane, sono tanti i rumors relativi possibili arrivi dall’Italia nelle big inglesi, nello specifico il Chelsea che è tra i club più attivi. Ne ha parlato il giornalista Davide Chinellato ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play.

Di seguito le sue dichiarazioni, a partire dal destino di Rafael Leao che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan: “Leao è uno dei giocatori seguiti in Inghilterra. Il Chelsea si era interessato, si era favoleggiato di una possibile offerta del Manchester City mettendo sul piatto Grealish, una cosa che credo sia più fumo che arrosto. Ma è un nome caldeggiato in Premier”. Non è l’unico a destare interesse, visto che si parla ancora tanto di Denzel Dumfries dell’Inter: “C’è molto interesse su Dumfries, il Chelsea ha bisogno di un giocatore in quel ruolo. James si è infortunato a Santo Stefano, la possibilità che ci provi c’è, ma non credo sia la priorità numero uno in questo momento”.

Non solo Leao e Dumfries, il Chelsea ora vuole chiudere Fernandez

Le mire del Chelsea, però, non riguardano solo l’Italia o almeno non direttamente. Infatti, dopo un Mondiale strepitoso e terminato nel migliore dei modi, Enzo Fernandez è il grande obiettivo dei Blues, disposti a sborsare una cifra enorme pur di portarlo a Londra.

Su quest’argomento, Chinellato ha detto: “Il Chelsea come tanti si è innamorato di Fernandez ai Mondiali, è un centrocampista adatto alle caratteristiche che cercano loro. Ha trovato rapidamente un accordo con il giocatore”.

Però, c’è ancora un punto che le parti dovranno risolvere: “Il Chelsea però è sotto la lente del Fair Play Finanziario, quindi sta cercando un accordo su come spalmare questi 127 milioni di esborso. In Inghilterra parlano di 24 o 48 di tempo per sistemare i dettagli“. Un’operazione che, se dovesse concludersi, scriverebbe la storia del calcio, almeno sotto il profilo economico.