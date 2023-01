Meglio del Psg, l’Inter ha trovato il sostituto di Skriniar

L’Inter si prepara al possibile addio di Skriniar e de Vrij e ha già trovato il sostituto: meglio del Paris Saint-Germain

Mentre il campionato è pronto a riprendere, il calciomercato è già ripartito. Ieri è stato il primo giorno ufficiale della campagna trasferimenti invernale con il Milan che ha chiuso già il primo colpo, l’arrivo a sorpresa del portiere colombiano Vazquez.

Non ha ancora mosso i primi passi l’Inter che, probabilmente, in questa sessione – salvo particolari occasioni – non farà grandi cose. Marotta e Ausilio non saranno però privi di impegni perché ci sono alcune incombenze. Si tratta dei rinnovi dei calciatori in scadenza con due priorità: Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Per entrambi la situazione è simile: si cerca un accordo che ancora deve arrivare e, con il passare dei giorni, tutto diventa per forza di cose più complicato.

Un addio a zero per lo slovacco, nonostante l’ottimismo degli ultimi giorni, e l’olandese non è da escludere ed allora la dirigenza nerazzurra ha già iniziato il giro di orizzonti per capire come eventualmente sostituirli. Un nome a sorpresa potrebbe arrivare dalla Francia, dove c’è un club che sta lottando con il Paris Saint-Germain e che è reduce proprio dal trionfo contro i campioni in carica: il Lens.

Calciomercato Inter, idea dal Lens per la difesa

La compagine giallorossa è al secondo posto nella Ligue 1 grazie ad una difesa imperforabile. Appena undici le reti subite, miglior retroguardia del campionato francese, migliore anche del Psg.

Proprio nel Lens gioca un giovane centrale mancino che potrebbe essere un profilo adatto alla società nerazzurra. Ventiquattro anni, contratto in scadenza nel 2024, Facundo Medina è uno dei perni della squadra di Haise. Sempre presente in campionato, l’argentino si è fatto apprezzare per le sue prestazioni ed ha attirato l’attenzione di diverse formazioni.

Una lista alla quale potrebbe aggiungersi anche l’Inter che in estate dovrà intervenire nel pacchetto arretrato. A rendere ancora più interessante il profilo di Medina è la sua capacità di giocare bene anche come terzino sinistro, rendendolo un jolly ottimo per lo scacchiere tattico di Inzaghi. Una idea che nei prossimi mesi potrebbe prendere corpo, intanto c’è il Lens e la caccia al Psg da continuare anche grazie all’argentino.