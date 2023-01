Nuovo affare in Serie A, c’è l’annuncio UFFICIALE

Ufficiali i primi trasferimenti in Serie A: nuovo annuncio nella mattinata da parte del club. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale è ufficialmente iniziato nella giornata di ieri, e sono subito arrivati i primi annunci da parte dei club di Serie A.

In particolare, Ciccio Caputo è tornato all’Empoli nell’affare ufficiale tra il club toscano e la Sampdoria che ha visto Lammers fare il percorso inverso. L’ex Atalanta è ufficialmente un nuovo giocatore blucerchiato. Oggi, invece, è il giorno di Maleh al Lecce. Come comunicato dalla Fiorentina attraverso una nota ufficiale, è stato concluso il trasferimento in Puglia del centrocampista: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo di prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh alla società U.S. Lecce”.

Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE la cessione di Maleh al Lecce

Il 24enne si trasferisce in prestito oneroso con obbligo di riscatto, è arrivato anche il comunicato ufficiale del club giallorosso.

Questa la nota: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh dall’ACF Fiorentina. Il calciatore, che si trova già a Lecce ed ha sostenuto le visite mediche, indosserà la maglia n. 32″.