Il Milan è nei guai, un mese di stop: comunicato UFFICIALE

Brutta notizia per il Milan e per Stefano Pioli, che perde il giocatore per un mese: il comunicato ufficiale del club rossonero

Le amichevoli invernali di preparazione alla ripresa del campionato hanno portato più tristezze che gioie per il Milan di Stefano Pioli. Sia per i risultati conseguiti (tre sconfitte in tre gare), sia per i tanti infortuni rimediati.

Ultimo, in ordine di tempo, quello di Fode Ballo-Toure. Il terzino senegalese è uscito prematuramente dal campo durante la sfida contro il Psv Eindhoven a causa di un problema alla spalla. Pioli dovrà fare a meno nelle prossime gare sia del numero 5 che di Ante Rebic, che ha rimediato una lesione al muscolo adduttore della coscia sinistra e sarà rivalutato tra sette giorni.

Milan, UFFICIALE: quattro settimane di stop per Ballo-Toure

Oggi invece è stato il giorno dell’operazione per Ballo-Toure. Operazione che, fortunatamente, è andata a buon fine, ma il calciatore non sarà a disposizione di Pioli prima di un mese.

Questo infatti il comunicato ufficiale diramato dal club rossonero:

“AC Milan comunica che nella giornata odierna il difensore Fode Ballo-Toure stato sottoposto alla riduzione e sintesi di una lussazione acromion claveare della spalla destra presso l’Irccs Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano. L’operazione, che è stata eseguita dal dottor Pozzoni e dalla sua equipe del Cts, alla presenza del medico della Prima Squadra Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. I tempi di ritorno alla piena attività sono stimati in 4 settimane”.

Uno stop importante per il Milan, che si appresta ad affrontare un mese ricco di impegni. Non va poi dimenticato come Ballo-Toure sia il naturale sostituto di Theo Hernandez, rientrato da poco agli ordini di Pioli dopo l’impegno mondiale.